„Az a DK vádolja a Fideszt választási csalással, amelynek képviselőjét, az Újpesten is induló Varju László elítélték választási választási csalással” – írta a közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál.
Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára megosztotta a hétfői parlamenti felszólalását, amit a Demokratikus Koalíció politikusaihoz intézett.
Ebben Zsigmond Barna Pál emlékeztetett, hogy 2018-ban a DK-s Varju László ellen indult a választáson az újpesti körzetben. Ekkor Varju választási csalást követett el, amiről azóta jogerős ítélet született.
A DK-s vádak kapcsán azt is megjegyezte az államtitkár, hogy amennyiben többségi lenne a választási rendszer, akkor négyötödös többséggel rendelkezne a Fidesz–KDNP a parlamentben.
Szerencséjük van, hogy vegyes a választási rendszer, mert így csak kétharmaddal győztünk
– tette hozzá.