„Az a DK vádolja a Fideszt választási csalással, amelynek képviselőjét, az Újpesten is induló Varju László elítélték választási választási csalással” – írta a közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára megosztotta a hétfői parlamenti felszólalását, amit a Demokratikus Koalíció politikusaihoz intézett.

Ebben Zsigmond Barna Pál emlékeztetett, hogy 2018-ban a DK-s Varju László ellen indult a választáson az újpesti körzetben. Ekkor Varju választási csalást követett el, amiről azóta jogerős ítélet született.

A DK-s vádak kapcsán azt is megjegyezte az államtitkár, hogy amennyiben többségi lenne a választási rendszer, akkor négyötödös többséggel rendelkezne a Fidesz–KDNP a parlamentben.

Szerencséjük van, hogy vegyes a választási rendszer, mert így csak kétharmaddal győztünk

– tette hozzá.