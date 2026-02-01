Felháborító! A DK nekitámadt a határon túli szavazóknak – ezt tervezik

Ahogy már korábban megírtuk Dobrev Klára szombaton tartott első pártelnöki évértékelő beszédében egyértelművé tette: A DK számára a határon túli magyarok szavazati joga igazságtalan és káros, amit tovább erősített a vasárnap reggeli sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette, hogy törvényjavaslatot fognak benyújtani. Dobrev Klára azt mondta, hogy a DK az eddigiektől eltérően ezt a javaslatot nemcsak kormányváltás után, hanem már a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogja nyújtani. Szerinte az is beszédes, hogy már mintegy félmillió határon túli regisztrált az áprilisi választásokra.

Dobrev Klára

Úgy fogalmazott, a Fidesz tisztában van vele, hogy a határon túli szavazatok nélkül könnyen elveszítheti az országgyűlési választást, és a baloldaliakkal együtt úgy látják, ami ma választási rendszerként működik, "az minden, csak nem demokrácia".

Emellett beszélt "a választókerületi határok fideszes átrajzolgatásáról", illetve kritizálta az egyfordulós rendszert, amely szerinte nehezíti a pártok önálló indulását. Hozzátette: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a választási rendszer átalakítása nem a legfontosabb feladat, és nincs ellenére a határon túliak szavazati joga.

A DK elnöke kiemelte: szerintük választási reform nélkül a kormányváltás csak vezérváltás, nem pedig rendszerváltás lenne.

A DK javaslata ezért megszüntetné a határon túliak szavazati jogát és a levélszavazás lehetőségét,

könnyítené a külföldön tanuló és dolgozó magyarok szavazását, valamint átalakítaná az egyéni választókerületek határait.

Végül hangsúlyozta: a DK olyan választási rendszert akar, ahol minden szavazat számít, és csak azok szavazhatnak, akik viselik döntéseik következményét, valamint ahol a parlament összetétele valós társadalmi támogatottságot tükröz.

Nem először támadja a határon túliakat a DK

Dobrev Klára tegnapi felháborító kijelentéseiről ebben a cikkünkben írtunk.

Házkutatás után a rendőrségre vitték Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

Családja tájékoztatása szerint csütörtök reggel a rendőrség házkutatást tartott Mezei Zsolt, DK-s alpolgármester házában, melyet követően meghallgatásra a dunaújvárosi rendőrkapitányságra vitték a politikust.

