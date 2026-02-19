Van egy ügy, amit a Tusk előtt hajlongó tiszások nem vetettek fel

Bejegyzésében Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Ukrajna korábban gáz- és áramimportjának mintegy 45 százaléka Magyarország felől érkezett, a MOL pedig havi 50 ezer tonna üzemanyagot szállított az országnak, most az olajszállítás akadályozása tapasztalható.
Ebben az ügyben túl sok hálára ne számítsunk, politikai zsarolásra annál inkább”
– fogalmazott a politikus.
Drágább energia, magyar számla?
Dömötör felidézte:
A lengyel külügyminiszter korábban azt mondta, reméli, hogy az Északi Áramlat felrobbantói a Barátság kőolajvezetéket is célba veszik.
Hozzátette, hogy szerinte a tiszás delegáció nem vetette fel ezt az ügyet a Donald Tuskkal folytatott tárgyalásokon. Dömötör Csaba szerint miközben a Tisza Párt a keleti energiáról való leválást hirdeti, nem beszél arról, hogy az alternatív beszerzési források drágábbak. Álláspontja szerint a különbözetet végül a magyar családok fizetnék meg, ami szerinte komoly kockázatot jelent az ország energiaellátása és a rezsiköltségek szempontjából.