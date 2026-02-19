Van egy ügy, amit a Tusk előtt hajlongó tiszások nem vetettek fel

Hozzátette, hogy szerinte a tiszás delegáció nem vetette fel ezt az ügyet a Donald Tuskkal folytatott tárgyalásokon. Dömötör Csaba szerint miközben a Tisza Párt a keleti energiáról való leválást hirdeti, nem beszél arról, hogy az alternatív beszerzési források drágábbak. Álláspontja szerint a különbözetet végül a magyar családok fizetnék meg, ami szerinte komoly kockázatot jelent az ország energiaellátása és a rezsiköltségek szempontjából.