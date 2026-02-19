Hírlevél
Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Van egy ügy, amit a Tusk előtt hajlongó tiszások nem vetettek fel

Ukrajna szándékosan akadályozza az olajszállítást Magyarország irányába – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba. A politikus szerint mindez politikai nyomásgyakorlás, amelynek árát végső soron a magyar családok fizetnék meg. Ráadásul a tiszás delegáció bizonyára nem vetette fel azt a témát, miszerint a lengyel külügyminiszter – az Északi Áramlat 2. mintájára – a Barátság kőolajvezeték felrobbantásában is reménykedik.
Bejegyzésében Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Ukrajna korábban gáz- és áramimportjának mintegy 45 százaléka Magyarország felől érkezett, a MOL pedig havi 50 ezer tonna üzemanyagot szállított az országnak, most az olajszállítás akadályozása tapasztalható. 

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba emlékeztetett: az előtt a lengyel kormány előtt hajlongott a tiszás delegáció, melynek külügyminisztere a Barátság vezeték felrobbantásában reménykedik (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Ebben az ügyben túl sok hálára ne számítsunk, politikai zsarolásra annál inkább”

 – fogalmazott a politikus.

Drágább energia, magyar számla?

Dömötör felidézte: 

A lengyel külügyminiszter korábban azt mondta, reméli, hogy az Északi Áramlat felrobbantói a Barátság kőolajvezetéket is célba veszik.

Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel

Hozzátette, hogy szerinte a tiszás delegáció nem vetette fel ezt az ügyet a Donald Tuskkal folytatott tárgyalásokon.  Dömötör Csaba szerint miközben a Tisza Párt a keleti energiáról való leválást hirdeti, nem beszél arról, hogy az alternatív beszerzési források drágábbak. Álláspontja szerint a különbözetet végül a magyar családok fizetnék meg, ami szerinte komoly kockázatot jelent az ország energiaellátása és a rezsiköltségek szempontjából.

