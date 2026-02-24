Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség

Az ülésen – amelyen Volodimir Zelenszkij is beszédet mondott – Dömötör Csaba élesen bírálta a háborúpárti többséget, külön kitérve arra, hogy az Európai Parlament az elmúlt években nem volt hajlandó különválasztani a humanitárius segítségnyújtást és a háborús részvétel kérdését. Mint fogalmazott:

Dömötör Csaba éles hangvételű beszédet tartott a háború negyedik évfordulóján (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

Önök úgy zúgatják a háborús szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek: a következményekkel.”

„Nem engedünk a zsarolásnak”

A politikus emlékeztetett arra, hogy Magyarország elítélte az orosz agressziót, befogadta a menekülteket, energiát és oktatást biztosított számukra, mégis fenyegetésekkel és az olajszállítások blokkolásával szembesül.

Itt is elmondom: nem fogunk engedni a zsarolásnak”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az emberi veszteségek drámaiak: évente több százezer halott és rokkant. Úgy fogalmazott, ha tovább küldik a milliárdokat, „akkor még több koporsóra lesz szükség”.