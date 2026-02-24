Ha tovább küldik a milliárdokat, még több koporsóra lesz szükség

Az ülésen – amelyen Volodimir Zelenszkij is beszédet mondott – Dömötör Csaba élesen bírálta a háborúpárti többséget, külön kitérve arra, hogy az Európai Parlament az elmúlt években nem volt hajlandó különválasztani a humanitárius segítségnyújtást és a háborús részvétel kérdését. Mint fogalmazott:
Önök úgy zúgatják a háborús szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek: a következményekkel.”
„Nem engedünk a zsarolásnak”
A politikus emlékeztetett arra, hogy Magyarország elítélte az orosz agressziót, befogadta a menekülteket, energiát és oktatást biztosított számukra, mégis fenyegetésekkel és az olajszállítások blokkolásával szembesül.
Itt is elmondom: nem fogunk engedni a zsarolásnak”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az emberi veszteségek drámaiak: évente több százezer halott és rokkant. Úgy fogalmazott, ha tovább küldik a milliárdokat, „akkor még több koporsóra lesz szükség”.
Hova lett Schuman öröksége?
Dömötör felszólalásában felidézte az 1950-es Schuman-nyilatkozatot, amelyet Robert Schuman jegyzett.
A dokumentum egyik kulcsmondata szerint a cél az volt, hogy a háború „ne csupán elképzelhetetlen, hanem anyagilag is lehetetlen legyen”.
A politikus szerint ezzel szemben ma az uniós többség – élén Ursula von der Leyen elnökkel – a háború finanszírozását tekinti kötelességnek. Felidézte:
Európa eddig mintegy 200 milliárd eurót költött a konfliktusra, további hiteleket venne fel, és százmilliárdokat tervez az új költségvetésbe. Közben az energiaárak emelkedése és az ipari versenyképesség romlása miatt egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban.
Dömötör szerint Ukrajna újjáépítése a következő tíz évben további 1500 milliárd euróba kerülne, és felvetette: vajon megmondták-e a választóknak, honnan vennék el ezt az összeget. Úgy fogalmazott:
Ha a jelenlegi irány folytatódik, Európa „a világ legjobb helyéből a világ beteg embere lesz” – önbecsülésében, biztonságában és gazdaságában egyaránt.
Zárásként azt hangsúlyozta: van másik út is. Robert Schuman útja. Csak elő kellene venni a nyilatkozatot, és komolyan venni azt, amit hetvenöt éve még alapelvnek tekintettek.