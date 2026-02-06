Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

Weber

Dömötör Csaba kíméletlenül helyretette Manfred Webert

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Néppárt vezérének van egy álma, hogy európai katonákat szeretne küldeni harcolni az ukrajnai háborúba. Erre reagált most Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
WeberukrajnaEurópai NéppártEurópai Néppárt (EPP)WeberékHáború UkrajnábanManfred Weberukrajnai háborúDömötör CsabaEurópai Unió

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezére elmondta, hogy van egy nagy álma: európai katonákat szeretne küldeni harcolni az ukrajnai háborúba. Erre reagált most Dömötör Csaba a videójában.

Dömötör Csaba kíméletlenül helyretette Weberéket!
Dömötör Csaba kíméletlenül helyretette Weberéket! A képen Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezére (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta: 

Amúgy nekünk is van egy nagy álmunk, az, hogy Weber úr helyén legyenek már végre olyan politikusok, akik nem felejtik el az európai álmot. Azt, hogy lehet újabb katonai temetők nélkül is gyarapodni. Azt, hogy itt, Európában húzzunk már le végre úgy egy évszázadot, hogy nem kell elviselnünk egy nagy háború minden borzalmát. Ez a mi álmunk!

– hangsúlyozta Dömötör Csaba a videójában. 

Orbán Viktor nagyon komoly dologra figyelmeztet
Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!