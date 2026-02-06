Dömötör Csaba kíméletlenül helyretette Manfred Webert

Az Európai Néppárt vezérének van egy álma, hogy európai katonákat szeretne küldeni harcolni az ukrajnai háborúba. Erre reagált most Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Mutatjuk a videót!
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezére elmondta, hogy van egy nagy álma: európai katonákat szeretne küldeni harcolni az ukrajnai háborúba. Erre reagált most Dömötör Csaba a videójában.
A Fidesz európai parlamenti képviselője elmondta:
Amúgy nekünk is van egy nagy álmunk, az, hogy Weber úr helyén legyenek már végre olyan politikusok, akik nem felejtik el az európai álmot. Azt, hogy lehet újabb katonai temetők nélkül is gyarapodni. Azt, hogy itt, Európában húzzunk már le végre úgy egy évszázadot, hogy nem kell elviselnünk egy nagy háború minden borzalmát. Ez a mi álmunk!
– hangsúlyozta Dömötör Csaba a videójában.
