Dömötör Csaba kíméletlenül helyretette Manfred Webert

Amúgy nekünk is van egy nagy álmunk, az, hogy Weber úr helyén legyenek már végre olyan politikusok, akik nem felejtik el az európai álmot. Azt, hogy lehet újabb katonai temetők nélkül is gyarapodni. Azt, hogy itt, Európában húzzunk már le végre úgy egy évszázadot, hogy nem kell elviselnünk egy nagy háború minden borzalmát. Ez a mi álmunk!