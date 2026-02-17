Ukrán elemző titkosszolgálati beavatkozást javasol Magyarországon

Hírlevél
Ukrajnának „rendszerszintű munkát” kellene végeznie a miniszterelnök megbuktatása céljából – ez csak az egyik része, mutatjuk mit mondott még az ukrán elemző. Dömötör Csaba reagált a felháborító elképzelésekre, tükröt mutatott az ukránoknak.
Bogdan Popov szerint nem valószínű, hogy a Tisza legyőzi a kormánypártokat, ezért Ukrajnának „rendszerszintű munkát” kellene végeznie a miniszterelnök megbuktatása céljából. Azt mondja, „mi le tudnánk váltani az ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erőkkel, valahogy kezeljük majd” – írta Facebook bejegyzésében Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden.

Dömötör Csaba: Először felvennék Ukrajnát, és utána tárnák majd fel tárgyalásokon, hogy megfelel-e a tagsági feltételeknek
Fotó: NL / Facebook/Dömötör Csaba 

Dömötör hozzáteszi: információs-pszichológiai különleges műveleti erők. Jó tudni, hogy techno-nyelven ezt így hívják, felhívva arra a figyelmet, hogy ez egy olyan országból jön, ahol a héten

letartóztatták Zelenszkij volt energiaügyi miniszterét, mert egy 100 millió dolláros (38 milliárd forintos) sikkasztási ügy részese lehetett. 10-15 százalékot szedhettek vissza energiaipari szerződések után, és az így szerzett pénz egy részét Oroszországban(!) tarthatták.

Dömötör Csaba: Minden irányból ráfordultak Magyarországra

A képviselő rámutatott, ezt az országot erőltetik most gyorsított tagsággal az EU-ba, a Politico-ban közzétett terv alapján fordított tagságban gondolkodnak, azaz

először felvennék Ukrajnát, és utána tárnák majd fel tárgyalásokon, hogy megfelel-e a tagsági feltételeknek.  És ez nem vicc”

– tette hozzá, hangsúlyozva:

Most már minden irányból ráfordultak azokra, akik ellenzik ezt a tervet, leginkább Magyarországra. Szintet lépnek a sértegető fenyegetések, a lejárató cikkek, a pénzek visszatartása, kiegészítve a tiszás kiskedvencek hajlongó külföldi turnéjával – sorolta, majd azzal zárta bejegyzését: 

Hiába minden fáradozás, a magyarok jövőjéről a magyarok döntenek. Szavazatba öntött válasz április 12-én!”

 

