Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

A Mandiner beszámolója szerint a Béketanács alakuló ülésén Donald Trump kiállt Orbán Viktor mellett és a teljes támogatásáról biztosította a most következő magyarországi választáson.
Donald Trump: Orbán Viktor a teljes és maradéktalan támogatásomat élvezi
Donald Trump kijelentette:
Orbán Viktor a teljes és maradéktalan támogatásomat élvezi, még akkor is, ha Európában nem mindenki fogadja ezt kitörő lelkesedéssel."
Az amerikai elnök külön kiemelte a magyar kormány bevándorláspolitikáját, amelyet más országok gyakorlatával állított szembe.
Hangsúlyozta:
A magyar miniszterelnök hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.”
Trump elnök szerint Orbán Viktor következetesen a nemzeti szuverenitás és a határvédelem oldalán áll, ami az Egyesült Államokban is fontos politikai kérdés.
Az amerikai elnök meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar kormányfő sikeresen fog szerepelni a választáson. Beszéde végén Magyarországot is méltatta, „nagyszerű országnak” nevezve hazánkat.