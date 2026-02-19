Hírlevél
Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

orbán viktor

Donald Trump: Orbán Viktor hihetetlen munkát végez

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Donald Trump amerikai elnök nyitóbeszédével kezdetét vette a Béketanács első washingtoni ülése. Külön gratulált Orbán Viktornak.
orbán viktorelnökdonald trumpegyesült államokminiszterelnök

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy davosi rendezvényen jelentette be hivatalosan és írta alá a Béketanács alapokmányát. A testületnek Magyarország is tagja, Orbán Viktor szintén részt vett az ünnepségen. Trump közölte, hogy hamarosan egy újabb háborút fog lerendezni. Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

US President Donald Trump delivers remarks during the inaugural meeting of the "Board of Peace" at the US Institute of Peace in Washington, DC, on February 19, 2026. President Trump on Thursday gathers allies to inaugurate the "Board of Peace," his new institution focused on progress on Gaza but whose ambitions reach much further. Around two dozen world leaders or other senior officials have come to Washington for the meeting -- including several of Trump's authoritarian-leaning friends and virtually none of the European democrats that traditionally sign on to US initiatives. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez 

– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen. 

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. (Javier) Milei (argentin elnök) ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz

– fogalmazott az amerikai elnök. 

 

