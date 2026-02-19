Donald Trump: Orbán Viktor hihetetlen munkát végez

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy davosi rendezvényen jelentette be hivatalosan és írta alá a Béketanács alapokmányát. A testületnek Magyarország is tagja, Orbán Viktor szintén részt vett az ünnepségen. Trump közölte, hogy hamarosan egy újabb háborút fog lerendezni. Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez

– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen.

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. (Javier) Milei (argentin elnök) ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz

– fogalmazott az amerikai elnök.