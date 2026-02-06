Donald Tusk az uniós tagállamok zsebében turkál – videó

Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke és Magyar Péter barátja legutóbb arról nyilatkozott, hogy európai pénzből kell folytatni a fegyverszállításokat, és újjáépíteni Ukrajnát. Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója osztotta meg a beszédről készült videót és fűzte hozzá gondolatait.

Donald Tusk (Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto)

Donald Tusk meglehetősen nagyvonalúan szórná mások pénzét

A kormányfő átfogóan fogalmazott a tagállamok pénzét illetően és azt mondta:

európai pénzből, lengyel pénzből és ukrán pénzből is közös biztonságot fogunk kiépíteni és már építünk is. Dolgozni fogunk Ukrajna számára történő további fegyverszállításokon, és az Oroszország elleni háborúban nyújtott segítségen is.”

Orbán Balázs csak annyival egészítette ki Tusk gondolatmenetét, hogy