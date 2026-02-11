Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

kúria

Döntött a Kúria: a gödi Samsung-gyár visszakapta környezethasználati engedélyét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra hatályos a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye – közölte a Kúria döntésére hivatkozva a Pest Vármegyei Kormányhivatal. Mint írták, a Kúria helyt adott a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kúriapest vármegyei kormányhivatalsamsungGödgyár

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően – tudatta szerdán a Pest Vármegyei Kormányhivatal. Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint

 a Kúria helyt adott a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik.

Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után. Ez így volt eddig is, hiszen 

az elmúlt években a kormányhivatal összesen többszáz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra. 

A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére – derül ki a közleményből.

Amint azt az Origo is megírta, a Telex a hét elején kezdett arról cikkezni, hogy a gödi Smasung gyár környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva működik. A Pest Vármegyei Kormányhivatal reagálásában leszögezte, a portál cike valótlanságokat tartalmaz.  Közölték,

 a kormányhivatal – mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként – rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!