Döntött a Kúria: a gödi Samsung-gyár visszakapta környezethasználati engedélyét

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye újra hatályossá válik, valamennyi módosítására kiterjedően – tudatta szerdán a Pest Vármegyei Kormányhivatal. Közleményük szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal február 10-én kapta meg azt a végzést, amely szerint

a Kúria helyt adott a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmének és megállapította, hogy az eljárt törvényszék helytelenül értelmezte az irányadó közigazgatási peres és anyagi jogszabályokat.

Ez azt jelenti, hogy a Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye, valamennyi módosítására kiterjedően újra hatályossá válik.

Hangsúlyozták, hogy a gyár működését a kormányhivatal ezután is folyamatosan és szigorúan ellenőrzi az ott dolgozók és a környezet védelme érdekében, az esetleges jogsértések pedig kemény hatósági fellépést vonnak maguk után. Ez így volt eddig is, hiszen

az elmúlt években a kormányhivatal összesen többszáz millió forint bírságot szabott ki a vállalatra.

A még szigorúbb hatósági fellépés érdekében a kormány a kiszabható bírságokat a közelmúltban jelentősen megemelte, van, amelyiket tízszeresére – derül ki a közleményből.

Amint azt az Origo is megírta, a Telex a hét elején kezdett arról cikkezni, hogy a gödi Smasung gyár környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva működik. A Pest Vármegyei Kormányhivatal reagálásában leszögezte, a portál cike valótlanságokat tartalmaz. Közölték,