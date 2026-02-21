Az ukránok zsarolásának árnyékában Békéscsabán folytatódik a DPK - élő közvetítés az Origón!

Szombaton Békéscsabán a szokásosnak nevezhető 11 órai kezdettel folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde lesz. A kormányfő egyenesen a Béketanács washingtoni üléséről érkezik, így várhatóan szót ejt majd a tengerentúli látogatásról.

A mai háborúellenes gyűlést minden eddiginél komorabb körülmények között rendezik meg, hiszen nyílt kenyértörésre került sor Budapest és Kijev között. Mint ismert, az ukránok váratlanul elzárták a Barátság kőolajvezetéket, aminek következtében Magyarország energiaellátása veszélybe került. A zsarolással felérő lépés célja egyértelmű: Volodimir Zelenszkij ilyen formában akarja befolyásolni a 2026-os választások kimenetelét.

A rendezvényt élőben tudják követni a HírTV közvetítésében, valamint szöveges tudósításunkban.

A békéscsabai találkozó különlegességét adja az is, hogy hivatalosan ma veszi kezdetét a kampányidőszak. Így minden bizonnyal az eddigieknél is hangsúlyosabban fog megjelenni a választásra való felkészülés.

A kezdés előtt sorra érkeznek a vendégek a helyszínre, a Fidesz-KDNP politikusai közül pedig többen is posztoltak. Orbán Balázs arról írt, hogy Magyar Péter a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja, ez világosan kiderült a Müncheni Biztonsági Konfeencián.

Az esemény házigazdája ezúttal is Rákay Philip, a DPK nagykövete.