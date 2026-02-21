Hírlevél
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Fontos

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

nemzeti petíció

Békéscsabán startolt a kampány: a béke ügye köré szerveződik a választás – helyszíni tudósítás!

Folytatódik a Digitális Polgári Körök háborúellenes rendezvénysorozata, amelynek mostani állomása Békéscsaba. A rendezvény különös súlyt kapott azzal, hogy hivatalosan is elindult a választási kampány. Helyszíni beszámolónk tudósítónktól.
nemzeti petícióDPKOrbán ViktorBékéscsaba

Az eseményen személyesen is részt vesz Orbán Viktor, aki a korábbi gyűlésekhez hasonlóan most is a béke melletti kiállást és a Magyarországot érő nemzetközi nyomás kérdését állítja beszéde középpontjába. A helyszínen elérhető a háborúellenes nemzeti petíció is, amely körül már a program elején jelentős tömeg gyűlt össze.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A rendezvényen kollégánk több meghatározó közszereplőt is megszólaltatott. Interjút adott Magyar Levente államtitkár, Kocsis Máté, Kubatov Gábor és Nacsa Lőrinc is. A megszólalók egybehangzóan arról beszéltek: 

a most induló kampány központi kérdése a béke és Magyarország szuverenitásának megőrzése lesz.

 Többen hangsúlyozták, hogy a nemzeti petíció nem pusztán szimbolikus lépés, hanem politikai üzenet is Brüsszel és Kijev felé.

A kormányfő várhatóan részletesen kitér Kijev lépéseire, amelyek szerinte nyílt zsarolást jelentenek Ukrajna uniós tagságának ügyében. 

A Barátság kőolajvezeték leállítása, valamint Horvátország döntése az orosz kőolaj szállításának elutasításáról több közszereplő szerint nem csupán gazdasági, hanem egyértelmű politikai nyomásgyakorlás is.

Az esemény hangulata elképesztő, a jelenlévők száma és lelkesedése azt jelzi: minél erősebb a külső nyomás, annál határozottabb a szuverén jobboldal válasza.

A mai nappal hivatalosan is elindult kampányban a béke kérdése minden eddiginél hangsúlyosabb lehet. A résztvevők szerint a választás valódi tétje az, hogy Magyarország képes marad-e saját érdekei mentén dönteni egy háborús konfliktus árnyékában. 

Galéria: Látványos képeken a békéscsabai háború ellenes gyűlés
1/10
Résztvevők a békéscsabai háborúellenes gyűlésen

 

 

