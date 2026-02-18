Hírlevél
Drog, orgia, coming soon – mi készül Magyar Péter körül?

Magyar Péter képtelen leállni: hiába ígérte korábban, hogy felhagy az őrült bulizással és a balhés viselkedéssel, a hírek szerint midnezek után drogos, orgiás házibulin is részt vehetett. Legutóbb Németországban hívták rá a rendőröket, miközben ügyeiben több feljelentés is született. Mindez azonban nem tántorítja el attól, hogy továbbra is Magyarország vezetésére pályázzon.
Biztos? – ez a kérdés jelent meg ma a radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…” 

Magyar Péter, Tisza Párt (Forrás: HírTV)
Fotó: HírTV

De honnan indult pontosan ez az ügy, és mit csinált Magyar Péter a házibuli előtt, ahol saját bevallása szerint kábítószer, és orgia is volt? Cikkünkben részletesen bemutatjuk.

Drog, orgia.. De mi volt előtte?

Emlékezetes, korábban egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat. 

Magyar Péter hatalmas bulit tolt, mielőtt felment volna a lakásra, ahol állítása szerint drognak kinéző anyag és orgia is volt Fotó: Képernyőfotó

Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum – 2024. augusztus 3. –, amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.

Magyar Péter a videóban elismeri, hogy valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban, ahová állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta. A most megjelent üzenet viszont azt engedi sejtetni, hogy a felvételen látható, ahogyan Magyar Péter igenis fogyaszt a kábítószer kinézetű anyagból.
 

Milyen partit tartott aznap Magyar Péter?

Magyar Péter aznap, 2024. augusztus 2-án a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. Vizoviczki ügyében többéves nyomozás után folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott végül ítéletet.

Magyar Péter így reklámozta a bulit:

Vizoviczkiéktól aztán a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne, velük vette fel a kapcsolatot. Az Ellenpont információi szerint a pártelnök hajnali órákig a helyszínen maradt.

 

Nem az első balhés bulija Magyar Péternek

2024. június 21-én Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen jelent meg, ahol a beszámolók szerint vállalhatatlanul viselkedett.  Az estéről megannyi felvétel készült, azokon pedig jól látszódott, hogy a fiatal lányokkal is táncoló politikus igencsak felöntött a garatra, tánc címén még a földön is csúszkált, kúszott-mászott.

A szórakozóhelyen azonban idővel elfajultak a dolgok: Magyar Péter egyszer csak odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a férfi állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte. A Tisza vezetője végül nem önszántából hagyta el a helyszínt: a klub biztonsági személyzete a nyakánál fogva tessékelte ki Magyart a szórakozóhelyről.

Az eset után bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy ő valójában nem ilyen ember, és ilyesmi többé nem fordul elő.

Mindezek fényében különösen figyelemre méltó, hogy 2024. augusztus 3-án – saját állítása szerint – mégis elment a Lockos buli után Vogel Evelinnel egy házibuliba, noha korábban már azt mondta, tudta, hogy a nő zsarolja.  A bulin bevallása szerint kábítószer volt az asztalon, és huzamosabb ideig ott is maradt.

Legutóbb ráadásul Münchenben hívtak rá rendőrt Magyar Péterre egy sörözőbe, mert rendezvényével akadályozta a személyzet munkavégzését.


Fejlelentések Magyar Péterék ügyében

Az oldallal összefüggésben csak a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István fordult a hatóságokhoz, méghozzá a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez, ahol kábítószer birtoklása miatt tett feljelentést.  Tényi azonban nem a radnaimark.hu oldalon látható tartalom miatt fordult a hatóságokhoz, hanem Magyar Péter azon önvallomása miatt, miszerint egy kábítószeres buliban vett részt.

Mint azt korábbi cikkünkben körüljártuk, az ügyben annak függvényében indulhat büntetőeljárás, hogy megjelenik-e még bármi az oldalon. Amennyiben

  • további tartalom nem lesz elérhető, akkor a nyomozó hatóságok nem fognak tudni eljárni az ügyben.
  • Amennyiben kábítószer-fogyasztás lesz látható az esetleges felvételeken, akkor a fogyasztók ellen indulhat eljárás. A felvétel készítői és terjesztői ellen is indulhat eljárás bizonyos feltételek fennállása esetén.
  • Ha kábítószer-fogyasztás és magánjellegű szexuális együttlét látható a felvételeken, akkor a felvételek készítője, terjesztői és a résztvevők ellen is indulhat eljárás, más-más gyanú miatt.
  • Amennyiben pusztán egy szexvideó kerülne nyilvánosságra, akkor a felvételek készítői és terjesztői felelhetnének a törvény előtt.

A hatóság jogi lehetőségeiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

 

