Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fordult a hatósághoz Tényi István Magyar Péter legújabb botránya ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet.
magyar pétermagyar nemzetvogel evelinradnai márktényi istvánbotrány

Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ominózus fotó a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, illetve az éjjeliszekrényen fehér por is felismerhető.

Tisza, Tisza Párt, TiszaPárt, tüntetés, demonstráció, Lánchíd, Budapest, 2025.12.13., Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter új videója ismét botrányt kavart
Fotó: Csudai Sándor

Mint ismert, nemrég ugyanis közösségi oldalán Magyar Péter bevallotta, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. A Tisza elnöke azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

A drogos bulira egyébként alig másfél hónappal Magyar Péter elhíresült diszkóbotránya, az ötkertes dulakodás után került sor – a szórakozóhelyen a Tisza-vezető még a telefonját is elvette valakinek és a Dunába dobta. Magyar az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta: többet nem fordul vele elő hasonló.

 

