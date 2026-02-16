Orbán Viktor: Vállaltuk, hogy levadásszuk a drogdílereket, megcsináltuk!

Több mint tízezer büntetőeljárást indítottunk, 50 tonna drogot vontunk ki a feketepiacról, több mint két milliárd értékben foglaltunk le vagyont – sorolta Orbán Viktor. A miniszterelnök egyúttal hozzátette, a kormány vállalta, hogy levadássza a drogdílereket, és ezt be is tartotta. – Vállaltuk, hogy levadásszuk a drogdílereket, és megcsináltuk. Vállaltuk, hogy hajtóvadászatot indítunk, és levadásszuk a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel elárasztották az országot – húzta alá a kormányfő.

Több mint tízezer büntetőeljárást indítottak drogdílerekkel szemben (Fotó: Police.hu)

Lassan egy éve harcolnak a drogdílerekkel szemben

A drogellenes akciócsoport tavaly márciusban alakult Horváth László vezetésével: a Nemzeti Nyomozó Irodán (NNI) belül pedig 150 fős drogellenes csapat működik, ami kiegészül egy hatvanfős bevetési egységgel. A hajtóvadászat a rendőrségen belül Drogellenes Totális Akcióterv (azaz Delta) nevet kapta, 2025-ben a magyar rendőrség ugyanis legfontosabb tevékenységének a kábítószerek elleni küzdelmet jelölte ki. A Delta Programban az NNI keretei között létrejött egység országosan koordinálja a szakmai tevékenységet, de a munkából a megyei főkapitányságok is kiveszik a részüket.

Ötven tonna drogot vontak ki a feketepiacról egy év alatt

Az elmúlt közel egy évben a hatóságok nem tétlenkedtek, a DELTA már az első hetekben bebizonyította, nem kímélik a drogkereskeskedőket. Tavaly tavasszal Vas vármegye rendőrei három dílert vettek őrizetbe Szombathelyen: a nyomozók több mint 6500 adag különféle drogot – köztük marihuánát, kokaint, hasisgyantát, amfetamin-származékokat, új pszichoaktív szereket és hallucinogén gombákat – foglaltak le. A feketepiaci érték meghaladta a 33 millió forintot. A házkutatás során pénz, csomagoló eszközök és zárjegy nélküli cigaretta is előkerült.

Egy másik akció alkalmával pedig a rendőrök egy veszprémi drogdílert kaptak el, aki a csomagautómatát használta elosztónak. A 26 éves férfi terve hónapokon át sikeres volt, a postai úton rendelt kábítószert minden esetben a csomagautomatából vette át, miután összegyűjtötte a baráti körében a rendeléseket és azok ellenértékét, majd gondosan ügyelt rá, hogy a címzési adatok valótlanok legyenek. Amivel viszont nem számolt, az a Veszprém vármegyei rendőrség volt.