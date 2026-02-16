Orbán Viktor: Vállaltuk, hogy levadásszuk a drogdílereket, megcsináltuk!

Több mint tízezer büntetőeljárást indítottunk, 50 tonna drogot vontunk ki a feketepiacról, több mint két milliárd értékben foglaltunk le vagyont – sorolta Orbán Viktor. A miniszterelnök egyúttal hozzátette, a kormány vállalta, hogy levadássza a drogdílereket, és ezt be is tartotta. – Vállaltuk, hogy levadásszuk a drogdílereket, és megcsináltuk. Vállaltuk, hogy hajtóvadászatot indítunk, és levadásszuk a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel elárasztották az országot – húzta alá a kormányfő.
Lassan egy éve harcolnak a drogdílerekkel szemben
A drogellenes akciócsoport tavaly márciusban alakult Horváth László vezetésével: a Nemzeti Nyomozó Irodán (NNI) belül pedig 150 fős drogellenes csapat működik, ami kiegészül egy hatvanfős bevetési egységgel. A hajtóvadászat a rendőrségen belül Drogellenes Totális Akcióterv (azaz Delta) nevet kapta, 2025-ben a magyar rendőrség ugyanis legfontosabb tevékenységének a kábítószerek elleni küzdelmet jelölte ki. A Delta Programban az NNI keretei között létrejött egység országosan koordinálja a szakmai tevékenységet, de a munkából a megyei főkapitányságok is kiveszik a részüket.
Ötven tonna drogot vontak ki a feketepiacról egy év alatt
Az elmúlt közel egy évben a hatóságok nem tétlenkedtek, a DELTA már az első hetekben bebizonyította, nem kímélik a drogkereskeskedőket. Tavaly tavasszal Vas vármegye rendőrei három dílert vettek őrizetbe Szombathelyen: a nyomozók több mint 6500 adag különféle drogot – köztük marihuánát, kokaint, hasisgyantát, amfetamin-származékokat, új pszichoaktív szereket és hallucinogén gombákat – foglaltak le. A feketepiaci érték meghaladta a 33 millió forintot. A házkutatás során pénz, csomagoló eszközök és zárjegy nélküli cigaretta is előkerült.
Egy másik akció alkalmával pedig a rendőrök egy veszprémi drogdílert kaptak el, aki a csomagautómatát használta elosztónak. A 26 éves férfi terve hónapokon át sikeres volt, a postai úton rendelt kábítószert minden esetben a csomagautomatából vette át, miután összegyűjtötte a baráti körében a rendeléseket és azok ellenértékét, majd gondosan ügyelt rá, hogy a címzési adatok valótlanok legyenek. Amivel viszont nem számolt, az a Veszprém vármegyei rendőrség volt.
A rendőrség nem csupán az akciók sikereibe avatja be a lakosságot, hanem abba is, milyen milyen könnyű belecsúszni a drogfogyasztásba és milyen nehéz kimászni belőle. Egy jelenleg is büntetését töltő férfi beszámolója szerint minden középiskolás korában indult. Akkor még csak bulikban, alkohollal együtt fogyasztott marihuánát, mert jó mókának tűnt. Egy idő után viszont ez már nem csak alkalmi dolog lett, a drog az élete központi szervező erejévé vált. Az esztergomi rab 18 éves korára már nemcsak fogyasztotta, hanem árulni is kezdte a drogot, hogy legyen pénze a saját adagjaira. Ezután egyre mélyebbre került, idővel komolyabb hálózatot épített ki és életvitelszerűen ebből élt.