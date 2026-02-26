Nem véletlenül vezettek be drónrepülési tilalmat

Hírlevél
Amikor a háború kitörése után Magyarország egyértelművé tette, hogy ki akar maradni a háborúból, egy ukrán drón repült át a paksi atomerőmű felett. Okkal védjük tehát az energetikai rendszereinket.
orbán viktorenergetikai infrastruktúravédelmi tanács

Azoknak, akik túlzásnak érzik az energetikai infrastruktúra megerősített védelmét: amikor a háború kitörése után Magyarország egyértelművé tette, hogy ki akar maradni a háborúból, egy ukrán drón repült át a paksi atomerőmű felett – ez a felirat szerepel Magyarország Kormánya Facebook-bejegyzésében.

drón, tilalom
Amikor a háború kitörése után Magyarország egyértelművé tette, hogy ki akar maradni a háborúból, egy ukrán drón repült át a paksi atomerőmű felett Fotó: AFP

Felette azt írták: védjük az energetikai rendszereinket, okkal.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülése után bejelentette, hogy az általa ukrán politikai nyomásgyakorlásként értelmezett olajszállítási leállás miatt megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét. Katonákat és rendőri erőket vezényelve a kiemelt létesítményekhez.  Emellett drónrepülési tilalmat rendeltek el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

