Dróntámadás végzett egy menekülő ukrán házaspárral – megrázó részletek

Egy újabb, civil áldozatokat követelő tragédia rázta meg Ukrajnát: a Szumi régióban fekvő Hrabovszke közelében egy menekülő házaspár vesztette életét orosz dróntámadás következtében. A történetről az Index számolt be.
A cikk szerint Valerij és Valentyna Klocskov január végén próbálták elhagyni az orosz erők által veszélyeztetett térséget.
A harci cselekmények elől menekülve a házaspár ideiglenesen elrejtőzött, ám mozgásukat drón észlelhette.
A nő egy első csapás során súlyosan megsérült.
Drónok és a háború borzalmai
Férje egy szánra fektette, és segítségért indult, miközben próbálta biztonságosabb helyre juttatni feleségét. A menekülés azonban nem járt sikerrel: egy újabb dróntámadás érte őket, amely Valentyna életét követelte.
A férfi a helyszínen összeomlott, felesége mellett térdelt, amikor egy harmadik dróncsapás őt is eltalálta. A támadást egyikük sem élte túl.
Az esetről készült felvételek – amelyeket az ukrán fegyveres erők tettek közzé – gyorsan bejárták a nemzetközi sajtót. A videók ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a háború során a drónok nemcsak katonai célpontokat, hanem civileket is elérnek, sokszor menekülés közben.
Hrabovszke az első települések között volt, ahonnan elkezdték evakuálni az embereket, amikor Oroszország 2022-ben megindította invázióját Ukrajna ellen. A Klocskov házaspár azon tucatnyi ember közé tartozott, akik úgy döntöttek, a veszély ellenére sem mennek máshova.
Valentyina nővére, Okszana Zima összetört, amikor hírt kapott húga haláláról. Elmondása szerint testvére és Valerij tinédzserkoruk óta együtt voltak.
„Kedves és gyengéd emberek voltak, egyszerű életet éltek, és nagyon szerették egymást. A gondolat, hogy a nővérem szétszóródva hever a hóban, és nem lehet őt eltemetni, elviselhetetlen”
– mondta Zyma a The Timesnak.
Donald Trump: Vlagyimir Putyin tartotta magát az ígéretéhez
Mint korábban beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az orosz hadsereg február 3-án éjszaka tömeges ballisztikusrakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, több energiatermelő létesítményt is eltalált az országban, és legalább kilenc embert megsebesített.
Oroszország tehát lezártnak tekinti az energetikai tűzszünetet, amelynek értelmében Moszkva beleegyezett, hogy ideiglenesen felfüggeszti az ukrán kritikus energia-infrastruktúra elleni támadásokat a rendkívüli hidegre való tekintettel.
Donald Trump az oroszok támadása után egy Fehér Házban tartott eseményen meg is kapta az újságíróktól a kérdést, hogyan értékeli az orosz támadást a korábbi kijelentéseinek fényében.
A tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott. Most vége van. Putyin betartotta a szavát
– jelentette ki a vezető az Unian ukrán hírügynökség szerint