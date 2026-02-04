Dróntámadás végzett egy menekülő ukrán házaspárral – megrázó részletek

Egy újabb, civil áldozatokat követelő tragédia rázta meg Ukrajnát: a Szumi régióban fekvő Hrabovszke közelében egy menekülő házaspár vesztette életét orosz dróntámadás következtében. A történetről az Index számolt be.

Légi felderítő drón – illusztráció Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto

A cikk szerint Valerij és Valentyna Klocskov január végén próbálták elhagyni az orosz erők által veszélyeztetett térséget.

A harci cselekmények elől menekülve a házaspár ideiglenesen elrejtőzött, ám mozgásukat drón észlelhette.

A nő egy első csapás során súlyosan megsérült.

Drónok és a háború borzalmai

Férje egy szánra fektette, és segítségért indult, miközben próbálta biztonságosabb helyre juttatni feleségét. A menekülés azonban nem járt sikerrel: egy újabb dróntámadás érte őket, amely Valentyna életét követelte.

A férfi a helyszínen összeomlott, felesége mellett térdelt, amikor egy harmadik dróncsapás őt is eltalálta. A támadást egyikük sem élte túl.

Az esetről készült felvételek – amelyeket az ukrán fegyveres erők tettek közzé – gyorsan bejárták a nemzetközi sajtót. A videók ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a háború során a drónok nemcsak katonai célpontokat, hanem civileket is elérnek, sokszor menekülés közben.

Russian terror against civilians. A Ukrainian couple was killed by a Russian drone while trying to evacuate from the village of Hrabovske, relatives said. Valerii and Valentyna Klochkov had lived in a cellar for over a month after Russian forces entered the village on December… pic.twitter.com/cp81rBMaAa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

Hrabovszke az első települések között volt, ahonnan elkezdték evakuálni az embereket, amikor Oroszország 2022-ben megindította invázióját Ukrajna ellen. A Klocskov házaspár azon tucatnyi ember közé tartozott, akik úgy döntöttek, a veszély ellenére sem mennek máshova.

Valentyina nővére, Okszana Zima összetört, amikor hírt kapott húga haláláról. Elmondása szerint testvére és Valerij tinédzserkoruk óta együtt voltak.

„Kedves és gyengéd emberek voltak, egyszerű életet éltek, és nagyon szerették egymást. A gondolat, hogy a nővérem szétszóródva hever a hóban, és nem lehet őt eltemetni, elviselhetetlen”

– mondta Zyma a The Timesnak.

Mint korábban beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint az orosz hadsereg február 3-án éjszaka tömeges ballisztikusrakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, több energiatermelő létesítményt is eltalált az országban, és legalább kilenc embert megsebesített.