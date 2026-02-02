Börtönben marad Dunaújváros DK-s alpolgármestere

Mezei Zsolt házában múlt csütörtökön tartottak házkutatást a nyomozó ügyészek, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ellenzéki politikust.
A DK-s alpolgármesternél tartott házkutatásról az Origo is beszámolt.
Az alpolgármestert egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos üggyel hozták összefüggésbe. Az ügyészség korábbi tájékoztatásából kiderült, hogy egy gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj éves szinten ötvenmillió forint volt.
Mezei Zsolt a szerződésért cserébe ötszázezer forintot kért. Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az öt hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított.
Az eseményekből az valószínűsíthető, hogy a besokallt cégvezető fordult a hatóságokhoz, és tett feljelentést a korrupt alpolgármester ellen.
