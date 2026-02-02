Börtönben marad Dunaújváros DK-s alpolgármestere

Mezei Zsolt házában múlt csütörtökön tartottak házkutatást a nyomozó ügyészek, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ellenzéki politikust.

A bíróság szombaton 30 napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított Mezei Zsolt dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását (Forrás: Facebook/Dunaújváros önkormányzat)

A DK-s alpolgármesternél tartott házkutatásról az Origo is beszámolt.

Az alpolgármestert egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos üggyel hozták összefüggésbe. Az ügyészség korábbi tájékoztatásából kiderült, hogy egy gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj éves szinten ötvenmillió forint volt.