Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Börtönben marad Dunaújváros DK-s alpolgármestere

A bíróság 30 napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított Mezei Zsolt (DK) dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását – derül ki a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség tájékoztatásából.
dunaújvárosvesztegetési ügymezei zsoltkorrupciódk

Mezei Zsolt házában múlt csütörtökön tartottak házkutatást a nyomozó ügyészek, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ellenzéki politikust.

A bíróság szombaton harminc napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított Mezei Zsolt, DK-s dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását.
A bíróság szombaton 30 napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított Mezei Zsolt dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását (Forrás: Facebook/Dunaújváros önkormányzat)

A DK-s alpolgármesternél tartott házkutatásról az Origo is beszámolt.

Az alpolgármestert egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos üggyel hozták összefüggésbe. Az ügyészség korábbi tájékoztatásából kiderült, hogy egy gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj éves szinten ötvenmillió forint volt.

Vesztegetéssel gyanúsítják Dunaújváros alpolgármesterét

Mezei Zsolt a szerződésért cserébe ötszázezer forintot kért. Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az öt hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított.

Az eseményekből az valószínűsíthető, hogy a besokallt cégvezető fordult a hatóságokhoz, és tett feljelentést a korrupt alpolgármester ellen.

A teljes cikk a Magyar Nemzet weboldalán érhető el.

