otthontámogatás

Egymilliós otthontámogatás: újabb kifizetések érkeznek

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Újabb kifizetéseket jelentett be a honvédelmi miniszter. Az egymilliós otthontámogatás több közszolgálati területen dolgozókhoz jut el, a program teljes kerete több milliárd forint.
–Figyelem, jó hír, újabb támogatás érkezik azoknak a számlájára, akik igényelték a kormány egymillió forintos otthontámogatását – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf a legújabb Facebook videójában. „Ezt olyan közszolgálatba dolgozóknak adja a kormány, akik azt igényelték a honvédelmi ágazatban és a sportban dolgozók számára ez összesen 7,5 milliárd forint lesz” – tette hozzá a Honvédelmi miniszter.

Az Otthontámogatás egy kérelemre nyújtható támogatás, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti. A vissza nem térítendő támogatás kedvező jogosító feltételek mellett vehető igénybe, és alanyi jogon jár. Éves keretösszege jogosultanként nettó egymillió forint lehet. Házastársak esetében közös hitelfelvételkor a támogatást mindketten kérhetik.

 

