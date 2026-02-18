Egyre csappanó figyelemmel kísérik Magyar Péter országjáró tiszás hakniját

Vannak dinamikusan intenzív folyamatok. Ilyen a Magyar Péter iránti figyelem lankadása. Ez a lankadás egyre több felvételen megfigyelhető, s megállapítható, hogy gyűlésről-gyűlésre fogyatkoznak az érdeklődők a Tisza Párt vezérének országjáró haknijaira. Ugyanis Magyar Péter hiába másolja Orbán Viktor országjárását, a Tisza Párt elnökének rendezvényei egyre kevesebb embert érdekelnek.

Magyar Péter (Fotó: YouTube)

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint

ezeket a tiszás rendezvényeket azért látogatják egyre kevesebben, mert egyre több igazság derül ki Magyar Péterről és a holdudvaráról.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: egyértelműen kudarcnak tekinthető az országjárás a Tisza-vezér számára. Deák Dániel hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán arra, hogy

egy drónfelvételen jól látszik, hogy ugyancsak kevés embert vonzott a kedd délutáni tiszás-rendezvény Hajdúszoboszlón. Nem volt jobb a helyzet hétfőn Mezőkövesden sem, ahol megnyitotta újabb országjáró kampánykörútját Magyar Péter. A felvétel szerint a borsodi településen mindössze pár-tucatnyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökének rendezvényére.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a HírTV-nek elmondta, hogy már 2025-ben érződött, hogy lankad a Magyar Péter országjárását kísérő figyelem.