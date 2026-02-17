Egyre élesebb hangnemben támadják Orbán Viktort az ukránok – videó

Zelenszkij műsorvezetője szerint Orbán Viktor az abszolút „gonosz” Ukrajnának, mert nem akar leválni az orosz energiáról, a békét sürgeti, és nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását – tudatta Szentkirályi Alexandra. A Fidesz budapesti elnöke legújabb videójában tudatta, hogy ezekért akarják Kijevből és Brüsszelből is leváltani a jelenlegi kormányt, és helyette a Tiszát hatalomra juttatni, hiszen ők ennek az ellenkezőjét tennék.

Búcsút inthetnénk a rezsivédelemnek, elvinnék a pénzünket Ukrajnába, behoznák az ukránokat az EU-ba és tönkretennék a gazdaságunkat. Brüsszel és a nyugati háborúpárti vezetők ezt akarják, Magyar Péter pedig nem tudna nemet mondani nekik

– szögezte le Szentkirályi Alexandra, aki egyértelművé tette, hogy áprilisban a Fidesz a biztos választás!