Elhárult az utolsó akadály is, megkezdődhet Paks II. építése

Teljesült az utolsó feltétel is, így megkezdődhet a Paks II. építése. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyéhez szükség volt a jóváhagyott tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, illetve az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére. Miután ez megtörtént, megkezdődhet a tényleges építkezés, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az „első beton” öntéséhez való engedélyként definiál.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség definiálja az „első betont”
Az utolsó feltétel tavaly november 4-én teljesült, amikor az OAH kiadta a szükséges engedélyt, elfogadva, hogy a megvalósult talajszilárdítás a tervezett funkcióját megfelelően teljesíti
– írták az OAH hétfői közleményében.
Az „első beton” kifejezés definíciója közvetlenül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által alkalmazott terminológiából ered, amely az atomerőművek tervezésétől az üzemeltetéséig terjedő folyamatok nemzetközileg elfogadott keretrendszerét biztosítja. A NAÜ „Power Reactor Information System” (PRIS) adatbázisában – amely a világ atomerőműveinek adatait kezeli – egy létesítmény építésének hivatalos kezdő dátumaként a reaktorépület (nukleáris sziget) alaplemezének első betonöntését rögzítik.
Több ütemben nyújtották be a dokumentációt
A Paks II. Zrt. 2021. decemberében benyújtotta építési engedélykérelmeit az 5. atomerőművi blokk nukleáris szigetének épületeire. A tervek szerint a reaktorépület, a segédépület, a technológiai kiszolgáló épület, a biztonsági épület, a vezénylőépület és a tolózár-szerelvényház egy közös alaplemezen épül meg.
Az OAH ezekre az épületekre 2022. augusztusában adta meg az építési engedélyeket,
ami jogalapot teremtett a kapcsolódó infrastruktúra egyedi építési engedélyeinek megszerzéséhez.
A létesítési engedélyezési eljárással párhuzamosan, a jogszabályi kereteknek megfelelően lehetőség nyílt a terület-előkészítési munkák engedélyezésére is. A munkálatok során a kockázatot teljes mértékben a Paks II. Zrt. viselte.