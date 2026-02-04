Hírlevél
Elhárult az utolsó akadály is, megkezdődhet Paks II. építése

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
Hivatalosan is megkezdődhet a Paks II. atomerőmű építése, miután a vállalat teljesítette a szükséges jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által definiált „első beton” öntéséhez – derül ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közleményéből.
atomenergiaMVM Paks II.Paks II.

Teljesült az utolsó feltétel is, így megkezdődhet a Paks II. építése. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyéhez szükség volt a jóváhagyott tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, illetve az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére. Miután ez megtörtént, megkezdődhet a tényleges építkezés, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az „első beton” öntéséhez való engedélyként definiál.

Paks, 2024. szeptember 22. Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erőműnél szeptember 20-án reggeltől másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Az erőmű tűzoltószervezete és a vízügyi szakemberek folyamatos felügyeletet biztosítanak a gát és a zsilipek felett. MTI/Jánossy Gergely
Az áradó Duna a Paksi Atomerőmű mellett 2024. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Jánossy Gergely)

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség definiálja az „első betont”

Az utolsó feltétel tavaly november 4-én teljesült, amikor az OAH kiadta a szükséges engedélyt, elfogadva, hogy a megvalósult talajszilárdítás a tervezett funkcióját megfelelően teljesíti 

– írták az OAH hétfői közleményében.

Az „első beton” kifejezés definíciója közvetlenül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által alkalmazott terminológiából ered, amely az atomerőművek tervezésétől az üzemeltetéséig terjedő folyamatok nemzetközileg elfogadott keretrendszerét biztosítja. A NAÜ „Power Reactor Information System” (PRIS) adatbázisában – amely a világ atomerőműveinek adatait kezeli – egy létesítmény építésének hivatalos kezdő dátumaként a reaktorépület (nukleáris sziget) alaplemezének első betonöntését rögzítik.

Több ütemben nyújtották be a dokumentációt

A Paks II. Zrt. 2021. decemberében benyújtotta építési engedélykérelmeit az 5. atomerőművi blokk nukleáris szigetének épületeire. A tervek szerint a reaktorépület, a segédépület, a technológiai kiszolgáló épület, a biztonsági épület, a vezénylőépület és a tolózár-szerelvényház egy közös alaplemezen épül meg.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergiai-ügynökség (NAÜ) főigazgatója kezet fog a szervezet bécsi közgyűlése előtt 2025. szeptember 15-én. MTI/KKM
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergiai-ügynökség (NAÜ) főigazgatója a szervezet bécsi közgyűlésén, 2025. szeptember 15-én (Fotó: MTI/KKM)

Az OAH ezekre az épületekre 2022. augusztusában adta meg az építési engedélyeket,

ami jogalapot teremtett a kapcsolódó infrastruktúra egyedi építési engedélyeinek megszerzéséhez. 

A létesítési engedélyezési eljárással párhuzamosan, a jogszabályi kereteknek megfelelően lehetőség nyílt a terület-előkészítési munkák engedélyezésére is. A munkálatok során a kockázatot teljes mértékben a Paks II. Zrt. viselte.

 

