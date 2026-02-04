Elhárult az utolsó akadály is, megkezdődhet Paks II. építése

Teljesült az utolsó feltétel is, így megkezdődhet a Paks II. építése. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) építési engedélyéhez szükség volt a jóváhagyott tevékenységek és a visszatartási pontok igazolására, illetve az 5. blokki nukleáris sziget alatti talajszilárdítás rész-használatbavételi engedélyének megszerzésére. Miután ez megtörtént, megkezdődhet a tényleges építkezés, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az „első beton” öntéséhez való engedélyként definiál.

Az áradó Duna a Paksi Atomerőmű mellett 2024. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Jánossy Gergely)

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség definiálja az „első betont”

Az utolsó feltétel tavaly november 4-én teljesült, amikor az OAH kiadta a szükséges engedélyt, elfogadva, hogy a megvalósult talajszilárdítás a tervezett funkcióját megfelelően teljesíti

– írták az OAH hétfői közleményében.

Az „első beton” kifejezés definíciója közvetlenül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által alkalmazott terminológiából ered, amely az atomerőművek tervezésétől az üzemeltetéséig terjedő folyamatok nemzetközileg elfogadott keretrendszerét biztosítja. A NAÜ „Power Reactor Information System” (PRIS) adatbázisában – amely a világ atomerőműveinek adatait kezeli – egy létesítmény építésének hivatalos kezdő dátumaként a reaktorépület (nukleáris sziget) alaplemezének első betonöntését rögzítik.