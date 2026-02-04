Nincs menekvés – elítélték a magyarokat az utcán megtámadó Maja T. Antifa-aktivistát

Hírlevél
Elsőfokú ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a 2023. februári budapesti Antifa-támadások egyik vádlottjának ügyében. A német Maja T. nyolc év fegyházbüntetést kapott. Az utcán magyar embereket erőszakosan megtámadó szélsőbaloldali aktivista politikai indíttatásúnak tartja a vele szemben lefolytatott eljárást.
Megszületett az elsőfokú ítélet a szélsőbaloldali, magát antifasisztaként és nembinárisként azonosító Maja T. ügyében, akit a bíróság nyolc év fegyházbüntetésre ítélt a 2023 februárjában, a „kitörés napja” idején Budapesten elkövetett Antifa-támadások miatt. A vádlottat és társait azzal vádolták, hogy szervezett módon, csoportosan támadtak meg olyan járókelőket, akikről ruházatuk alapján azt feltételezték, hogy szélsőjobboldaliak.

A magyarokat utcán megtámadó antifa, Maja T. ügyében az első fokú ítélet még nem jogerős
Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a 2023. februári budapesti Antifa-támadások egyik vádlottjának ügyében. A német Maja T. 8 év fegyházbüntetést kapott. Az utcán magyar embereket erőszakosan megtámadó szélsőséges baloldali aktivista politikai indíttatásúnak tartja a vele szemben lefolytatott eljárást (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Rég várt ítélet a nyílt utcán magyarokra támadó Maja T. ügyében

Az ügyészség Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, valamint aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérletével vádolta. Az előkészítő ülésen

a vádhatóság 14 év fegyházbüntetést ajánlott arra az esetre, ha a vádlott beismeri tettét, erre azonban nem került sor.

Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

A bíróság által feltárt tényállás szerint a támadások előre megtervezetten zajlottak. 

A maszkot viselő elkövetők követték kiszemelt áldozataikat, majd hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket földre vitték, viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték, rúgták, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva. A bántalmazás akkor sem mindig maradt abba, amikor az áldozatok már védekezésre képtelenek voltak. 

Több sértett nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett, a hatóságok szerint a támadások alkalmasak voltak életveszély okozására is.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Maja T. az utolsó szó jogán politikai nyomásról beszélt. 

Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke” 

– fogalmazott, majd azt állította, hogy Magyarországon elnyomják az ellenvéleményeket, és az eljárás célja az elrettentés.

A vádlott több alkalommal bírálta fogva tartásának körülményeit is. 2025 júniusában éhségsztrájkba kezdett, amelyet egészségi állapotának romlása miatt több mint öt hét után megszakítottak, és börtönkórházba szállították.

Mint ismeretes, az ügy nemzetközi visszhangot is kiváltott. Német baloldali politikusok Maja T. Németországba történő visszaszállítását sürgetik, kifogásolva az általuk embertelennek tartott magyarországi fogvatartási körülményeket. Maja T. pedig a Deutsche Welle számára adott interjújában még a magyar bíróságok függetlenségét is megkérdőjelezte az ügye kapcsán.

A bíróság a szökésveszélyre hivatkozva eddig nem engedélyezte a házi őrizetet. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene fellebbezésnek van helye.

Ilaria Salis egyelőre megúszta a felelősségre vonást

Mint ismeretes, egy másik, ugyanabban a budapesti támadássorozatban részt vevő szélsőbaloldali aktivistának az ügye is nemzetközi visszhangot kapott korábban. 

Ilaria Salis, egy olasz antifasiszta aktivista és későbbi európai parlamenti képviselő is részt vett 2023 februárjában Budapesten a magyar embereket érő erőszakos cselekményekben. Hosszú ideig fogva tartották Magyarországon a bírósági eljárás folyamán, azonban a mentelmi jogot szerzett Salis végül a büntetőeljárás lefolytatását elkerülve a hazájába távozott, miközben ügye úgymond az Európai Parlament vizsgálata alatt maradt, és vitát váltott ki az igazságszolgáltatás függetlenségéről és a képviselői mentelmi jog alkalmazásáról.

Az történt ugyanis, hogy az Európai Parlament baloldali és néppárti többsége Magyar Péter mellett Ilaria Salis mentelmi jogát sem volt hajlandó felfüggeszteni, így a szélsőbaloldali aktivista Ilaria Salis egyelőre megúszta a büntetőjogi felelősségre vonást a magyar emberek utcai megtámadása miatt.

 

