Nincs menekvés – elítélték a magyarokat az utcán megtámadó Maja T. Antifa-aktivistát

A bíróság által feltárt tényállás szerint a támadások előre megtervezetten zajlottak.

A maszkot viselő elkövetők követték kiszemelt áldozataikat, majd hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket földre vitték, viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték, rúgták, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva. A bántalmazás akkor sem mindig maradt abba, amikor az áldozatok már védekezésre képtelenek voltak.

Több sértett nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett, a hatóságok szerint a támadások alkalmasak voltak életveszély okozására is.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Maja T. az utolsó szó jogán politikai nyomásról beszélt.

Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke”

– fogalmazott, majd azt állította, hogy Magyarországon elnyomják az ellenvéleményeket, és az eljárás célja az elrettentés.

A vádlott több alkalommal bírálta fogva tartásának körülményeit is. 2025 júniusában éhségsztrájkba kezdett, amelyet egészségi állapotának romlása miatt több mint öt hét után megszakítottak, és börtönkórházba szállították.

Mint ismeretes, az ügy nemzetközi visszhangot is kiváltott. Német baloldali politikusok Maja T. Németországba történő visszaszállítását sürgetik, kifogásolva az általuk embertelennek tartott magyarországi fogvatartási körülményeket. Maja T. pedig a Deutsche Welle számára adott interjújában még a magyar bíróságok függetlenségét is megkérdőjelezte az ügye kapcsán.