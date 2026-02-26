Elon Musk Orbán Viktort támogatja - keményen odaszólt Brüsszelnek

Hírlevél
A Magyarországon és Nagy-Britanniában elkövetett nemi erőszakok számáról értekezett Elon Musk milliárdos amerikai üzletember.
Orbán ViktorVálasztás 2026Nagy-BritanniaEurópai UnióElon Musk

Elon Musk újabb, nagy visszhangot kiváltó bejegyzést tett közzé az X-közösségi oldalán, amelyben a magyarországi és a brit nemi erőszakos esetek számát állítja szembe egymással.

Davos, 2026. január 22. Elon Musk dél-afrikai-amerikai mérnök és üzletember pódiumbeszélgetésen vesz részt az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én, a konferencia negyedik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme. MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Elon Musk
Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

A milliárdos amerikai üzletember a bejegyzésében hangsúlyozza, hogy

míg Magyarországon 477 a nemi erőszakos esetek száma, az Egyesült Királyságban ezzel szemben már évente mintegy 70 ezer ilyen bűncselekményt regisztrálnak!

Elon Musk X-bejegyzése emellett politikai állítást is megfogalmaz:

eszerint az Európai Unió célja, hogy megbuktassa Orbán Viktort, és nemi erőszaktevőkkel árassza el Magyarországot!

Musk mindehhez csupán ennyit fűzött hozzá: 

„Big difference” – vagyis „nagy különbség”!

– hangsúlyozva a két ország közötti hatalmas eltérést a bűnügyi statisztikákban.

