Újabb ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomást. Az ukrán dróntámadás Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre történt, és tüzet okozott a létesítményben. Mutatjuk!
Így néz ki egy magyar energiaellátást veszélyeztető támadás. Nem engedünk a fenyegetéseknek és zsarolásoknak! – írta a videóhoz Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy
újabb ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomást.
Az ukrán dróntámadás Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre történt, és tüzet okozott a létesítményben. A hatóságok egyelőre nem közöltek adatokat a károk mértékéről és a vezetékrendszer működésére gyakorolt hatásról.
A szállítás Magyarország és Szlovákia felé egyébként már január 27-e óta szünetel a Barátság kőolajvezetéken.
