Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szlovákia lépett: Fico felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

Olvasta?

Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomást. Az ukrán dróntámadás Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre történt, és tüzet okozott a létesítményben. Mutatjuk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Barátság kőolajvezetékorosz-ukrán háborúukrán támadásukrajnai háború

Így néz ki egy magyar energiaellátást veszélyeztető támadás. Nem engedünk a fenyegetéseknek és zsarolásoknak! – írta a videóhoz Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

ukrán dróntámadás
Újabb ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomás ellen
(Fotó: X / kakkamax)

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy

újabb ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomást.

Az ukrán dróntámadás Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre történt, és tüzet okozott a létesítményben. A hatóságok egyelőre nem közöltek adatokat a károk mértékéről és a vezetékrendszer működésére gyakorolt hatásról.

A szállítás Magyarország és Szlovákia felé egyébként már január 27-e óta szünetel a Barátság kőolajvezetéken.

Orbán Viktor: Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen uniós tagállam energiaellátását sem

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!