Így néz ki egy magyar energiaellátást veszélyeztető támadás. Nem engedünk a fenyegetéseknek és zsarolásoknak! – írta a videóhoz Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Újabb ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomás ellen

(Fotó: X / kakkamax)

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy

újabb ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket ellátó egyik oroszországi szivattyúállomást.

Az ukrán dróntámadás Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre történt, és tüzet okozott a létesítményben. A hatóságok egyelőre nem közöltek adatokat a károk mértékéről és a vezetékrendszer működésére gyakorolt hatásról.

A szállítás Magyarország és Szlovákia felé egyébként már január 27-e óta szünetel a Barátság kőolajvezetéken.