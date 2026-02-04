Deák Dániel: Éppen ideje volt! Elítélték a német nembináris magyarverő Antifa-tagot

Deák Dániel gyorselemzésében kifejtette, hogy a német származású, nembináris Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadtak és megvertek több olyan embert, akikről leginkább a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak.
Az ügyészség Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta.
Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke”
– mondta Maja T. az utolsó szó jogán, mielőtt a bíróság visszavonult ítélethozatalra. Hosszan beszélt arról, Magyarországon mennyire elnyomják az ellenvéleményeket, szerinte a hatalom célja az elrettentés, ezért akarják őt is száműzni a társadalomból.
A nembináris (se nem férfi, se nem nő), német vádlott több tárgyaláson is kritizálta azt, ahogyan fogva tartják Magyarországon. 2025 júniusában éhségsztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon a fogvatartási körülményei ellen.