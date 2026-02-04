Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Hűha!

Pánikba estek egy magyar bank ügyfelei: eltűnt a pénz a számláról

maja t

Deák Dániel: Éppen ideje volt! Elítélték a német nembináris magyarverő Antifa-tagot

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási nemzetközi sajtóérdeklődés mellett hirdetett elsőfokú ítéletet a Fővárosi Törvényszék szerdán az Antifa-aktivista Maja T. ügyében. Erről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője számolt be a Facebookon közzétett gyorselemzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
maja tnembinárisAntifafővárosi törvényszékDeák Dániel

Deák Dániel gyorselemzésében kifejtette, hogy a német származású, nembináris Maja T.-t és társait azzal vádolták, hogy 2023 februárjában csoportosan megtámadtak és megvertek több olyan embert, akikről leginkább a ruházatuk alapján azt gondolták, szélsőjobboldaliak.

Deák Dániel: Ideje volt! Elítélték a német nembináris antifát, amiért magyarokat vert az utcán
A Fővárosi Törvényszék elsőfokon 8 év fegyházra ítélte Maja T. nembináris aktivistát, amiért magyarokat vert az utcán (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Az ügyészség Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta.

Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke”

 – mondta Maja T. az utolsó szó jogán, mielőtt a bíróság visszavonult ítélethozatalra. Hosszan beszélt arról, Magyarországon mennyire elnyomják az ellenvéleményeket, szerinte a hatalom célja az elrettentés, ezért akarják őt is száműzni a társadalomból.

Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

A nembináris (se nem férfi, se nem nő), német vádlott több tárgyaláson is kritizálta azt, ahogyan fogva tartják Magyarországon. 2025 júniusában éhségsztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon a fogvatartási körülményei ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!