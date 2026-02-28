Erős Gábor piros lapot mutatott a Tiszának

Hírlevél
Mi csak a saját országunk mezét hordjuk, az aláírásoknál pedig már sárga lapot mutattunk. Április 12-én mutassunk pirosat - mondta Erős Gábor Esztergom Fideszes képviselője a városban tartott háborúellenes gyűlésen.
Egyet tudok önöknek ígérni, és ezt teszem az összes jobboldali konzervatív képviselőtársam nevében - mondta az esztergomi háborúellenes gyűlésen Erős Gábor, korábbi BL-játékvezető, jelenleg Esztergom Fideszes képviselője. Mi, Fideszes-KDNP-s képviselők soha de soha, sem a magyar parlamentben, se az Európai Parlamentben nem fogunk felvenni más ország mezét, csak ezt, ami a miénk, a magyaroké. 

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Erős Gábor volt labdarúgó, játékvezető beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

És hogy egy kicsit hű legyek ahhoz, ahonnan jövök: mi felmutattuk az aláírásgyűjtésnél a sárga lapot. Akkor április 12-én pedig mutassuk fel a piros lapot!

Az esztergomi háborúellenes gyűlés itt követhető élőben:

 

 

