Erős Gábor piros lapot mutatott a Tiszának

Egyet tudok önöknek ígérni, és ezt teszem az összes jobboldali konzervatív képviselőtársam nevében - mondta az esztergomi háborúellenes gyűlésen Erős Gábor, korábbi BL-játékvezető, jelenleg Esztergom Fideszes képviselője. Mi, Fideszes-KDNP-s képviselők soha de soha, sem a magyar parlamentben, se az Európai Parlamentben nem fogunk felvenni más ország mezét, csak ezt, ami a miénk, a magyaroké.

Erős Gábor volt labdarúgó, játékvezető beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

És hogy egy kicsit hű legyek ahhoz, ahonnan jövök: mi felmutattuk az aláírásgyűjtésnél a sárga lapot. Akkor április 12-én pedig mutassuk fel a piros lapot!

