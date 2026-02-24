Nyíltan beszállt a választási kampányba Magyar Péterék mellett az Erste Bank. Egy provokatív reklámvideóban lényegét tekintve a kormányváltásra buzdítanak. Nem véletlenül, az Erste az a bank Magyarországon, amely a legjobban kötődik a mindenkori baloldalhoz – írta az Ellenpont az elemzésében kedden.

Az Erste Bank volt vezetőjét, Kármán Andrást a Tisza Párthoz delegálták

Erste Bank: elvtársak hozták ránk őket

Eleve a baloldali kormányok esztelen privatizációjának köszönhetően került a magyar bankszektorba és nőtt nagyra, többek között annak köszönhetően, hogy az MSZP és az SZDSZ áron alul odaadta nekik előbb a Mezőbankot, majd a Postabankot – korábban mindkettőt az adófizetők pénzéből mentették meg – írja a lap.

Ezt azzal hálálták meg, hogy méretüket messze meghaladó módon, rendkívül agresszív stratégiával szálltak be

a magyar emberek százezreit tönkretevő devizahitelezésbe.

Jellemző a bank – nyugodtan mondhatjuk – lelketlenségre, hogy egy korabeli újságcikk szerint egyedüliként azzal dicsekedtek, hogy az alacsonyabb jövedelműek magasabb kamatot fizetnek – hívják fel a figyelmet.

Így az Erste Bankot rosszul érintette (a bankok közül őket érintette a legrosszabbul), amikor az Orbán-kormány több döntést is hozott a bajba került magyar emberek megmentésére – természetesen a bankok terhére.

Nem véletlen, hogy a baloldali kampányokba már 2014-2015-ben beszállt az Erste korábbi vezérigazgatója, Papp Edit.

Az ő példáját követve helyezték most Kármán Andrást, az Erste egykori vezetőjét Magyar Péter mellé

– írja a lap, a teljes cikk ide kattintva olvasható.