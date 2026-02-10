Hírlevél
Provokatív reklámmal szállt bele választási kampányba az Erste Bank Magyar Péterék mellett

„Magyar Péter mellett kezdett kampányolni az Erste Bank, Kármán András volt munkahelye” – derül ki az Ellenpont cikkéből, amely szerint a nemzetközi bankóriás egy reklámvideón keresztül üzent a magyar választóknak. A portál úgy látja, a kampány hátterében a bankadó eltörlésének szándéka és a külföldi pénzügyi érdekek érvényesítése áll, ami magyarázatot adhat arra is, miért kapott meghatározó szerepet a Tisza Pártban az Erste volt vezetője.
Magyar Péter mellett kezdett kampányolni az Erste Bank, Kármán András volt munkahelye – derül ki az Ellenpont cikkéből. 

Kármán András, Tisza Párt, Erste, Magyar Péter
Magyar Péter és Kármán András, az Erste volt vezetője.

A portál szerint a nemzetközi bankóriás egy reklámvideón keresztül üzent a magyar választóknak: a magyar zászlós mezben játszó kosárlabdázó történetén keresztül azt sugallják, eljött az idő a „csapatváltásra”. 

A lap értelmezése szerint a magyar zászló hangsúlyos megjelenítése nem bankváltásra, hanem kormányváltásra buzdít, ami nyílt politikai állásfoglalásnak tekinthető.

Az Ellenpont szerint a kampány hátterében az áll, hogy a magyar kormány a bankok helyett az emberek oldalára állt, és különadót vetett ki a pénzintézetekre. A portál úgy látja, nem véletlen, hogy az Erste volt vezetője, Kármán András a Tisza Pártban tűnt fel: a cél a bankadó eltörlése és a külföldi pénzügyi érdekek érvényesítése. A lap emlékeztet arra is, hogy az Orbán-kormány hosszú távú célja a bankszektor magyar tulajdonba kerülése, ami szembemegy a száz százalékban külföldi tulajdonban lévő Erste érdekeivel.

 

Globalista háttér

A cikk felidézi: Kármán András ősszel jelent meg a Tisza Párt hátországában, amikor Magyar Péter Kötcsén új szakértőként mutatta be.  Kármán pályája SZDSZ-közeli körökből indult, majd 13 éven át vezető beosztásban dolgozott a Simor András vezette Magyar Nemzeti Banknál. 

A 2010-es kormányváltás után rövid kormányzati szerepvállalást követően a nemzetközi bankvilág szolgálatába állt.

A lap szerint Kármán 2011-ben bekerült az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóságába, majd 2014 után az Erste Bank felső vezetésében kapott pozíciót, ahol közel egy évtizeden át dolgozott. 

Az Ellenpont úgy fogalmaz: a politikusnak álló bankár ma is komoly befolyással bír a Tisza Párt gazdasági kérdéseiben, Magyar Péter jobbkezeként.

Különösen figyelemre méltónak tartják azt a januárban megjelent Erste-reklámot, amelyben a narrátor a „válts csapatot, legyél erstés” üzenetet fogalmazza meg. 

A portál szerint az áthallás egyértelmű: az Erste nem burkoltan Magyarországnak üzent. A bank ezzel nyíltan beszállt a politikai kampányba, és Magyar Péterék mellett próbál mozgósítani.

 

Kormányellenes rendezvényekeket támogat az Erste?

Az Ellenpont emlékeztet arra is, hogy az Erste Alapítvány – az Erste Group főrészvényese – kormányellenes rendezvényeket támogat, köztük az „Orbán végjátéka: Hogyan küzd Magyarország a demokráciáért” című eseményt, amelyen ellenzéki szereplők kaptak hangsúlyos szerepet.

A lap szerint a nemzetközi pénzügyi körök ellenérzései részben a bankadó bevezetéséből fakadnak, amelynek célja az volt, hogy a válság terheit ne az emberek, hanem az óriásvállalatok viseljék. Az Ellenpont álláspontja szerint a külföldi bankok – köztük az Erste – ezért kormányváltásban érdekeltek, és olyan politikai vezetést támogatnának, amely a globális pénzügyi érdekeknek megfelelően cselekedne.

A portál felidézi: Kármán András tavaly novemberben a Bloombergnek adott interjúban a bankadó eltörlését sürgette, és sajtóértesülések szerint már korábban is ellenezte azt. Az Ellenpont végül kitér arra is, hogy az Erste ideológiai szerepvállalása, Pride-hoz kapcsolódó kampányai, valamint Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatása tovább erősítik a bank és a baloldali politikai körök közötti kapcsolatot.

 

