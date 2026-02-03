Takács Péter: Európa legalacsonyabb rezsiköltségeinek megtartásáról szól a nemzeti petíció

„Brüsszel azonban most ezt a biztonságot akarja felszámolni azzal, hogy rákényszerítene minket az olcsó energiaforrások elhagyására, ami a háztartások kiadásainak megháromszorozódásához vezetne” – írta bejegyzésében az egészségügyi államtitkár.

Üzenjük Brüsszelnek: NEM fizetünk! Ez a nemzeti petíció üzenete (forrás: Facebook/Takécs Péter)

„Ez számomra nem csupán gazdasági kérdés, hanem a józan ész és a felelősség kérdése is.

Nem engedhetjük, hogy távoli, ideológiai alapú döntésekkel sodorják veszélybe a magyar családok nehezen megteremtett stabilitását és kiszámíthatóságát”

– tette hozzá Takács Péter.