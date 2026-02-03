Takács Péter: Európa legalacsonyabb rezsiköltségeinek megtartásáról szól a nemzeti petíció

Hírlevél
Míg Európa-szerte családok milliói küzdenek a brüsszeli elhibázott politika miatt elszabadult energiaárakkal, Magyarországon a több mint egy évtizede működő rezsicsökkentés biztonságát élvezzük. A nemzeti kormány a hatósági árakkal Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit biztosítja, és a rendkívüli hidegben a rezsistoppal is segített – emlékeztet Takács Péter egészségügyi államtitkár keddi Facebook-bejegyzésében.
nemzeti petícióNemzeti KormányTakács Péterrezsicsökkentésenergiabiztonság

„Brüsszel azonban most ezt a biztonságot akarja felszámolni azzal, hogy rákényszerítene minket az olcsó energiaforrások elhagyására, ami a háztartások kiadásainak megháromszorozódásához vezetne” – írta bejegyzésében az egészségügyi államtitkár.

Üzenjük Brüsszelnek: NEM fizetünk! Ez a nemzeti petíció üzenete (forrás: Facebook/Takécs Péter)
Üzenjük Brüsszelnek: NEM fizetünk! Ez a nemzeti petíció üzenete (forrás: Facebook/Takécs Péter)

„Ez számomra nem csupán gazdasági kérdés, hanem a józan ész és a felelősség kérdése is. 

Nem engedhetjük, hogy távoli, ideológiai alapú döntésekkel sodorják veszélybe a magyar családok nehezen megteremtett stabilitását és kiszámíthatóságát”

– tette hozzá Takács Péter.

Vidéken is megkezdődött a nemzeti petíció postázása 

„Töltse ki Ön is a nemzeti petíciót és mondjunk nemet közösen Brüsszel rezsiárnövelési terveire!” 

– üzente az államtitkár.

