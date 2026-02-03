Az Európai Néppárt zárt ajtók mögött dönt – rólunk

Hírlevél
Zágrábban, zárt ajtók mögött gyűlt össze az Európai Néppárt vezetése, ahol újabb részletek váltak világossá Brüsszel valódi terveiről. A cél egyértelmű: a háború folytatása, Ukrajna további finanszírozása és a nemzetállami jogkörök szűkítése.
A zágrábi találkozón az Európai Néppárt vezetői a nyilvánosság kizárásával egyeztettek Európa jövőjéről. A megbeszélésen részt vett Manfred Weber, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen és Donald Tusk is, miközben a Tisza Párt vezetői még a csoportképen sem jelentek meg.

Európai Néppárt
Az Európai Néppárt vezetői zárt ajtók mögött ültek le tárgyalni (Forrás: X/Manfred Weber)

Háború és pénzszórás: ez az irány

A zárt ajtók mögött teljes egyetértés volt abban, hogy folytatni kell a háborút, és még több pénzt és fegyvert kell küldeni Ukrajnának. A tárgyalások üzenete szerint Brüsszel nem lassítana, hanem tovább mélyítené az elköteleződést, függetlenül a tagállamok eltérő érdekeitől.
Zsigmond Barna Pál szerint mindez nem békepolitika, hanem tudatos háborús irány: 

Brüsszel dönt – a tagállamok pedig fizetnek és végrehajtanak”

 – fogalmazott közösségi oldalán.

Bóka János: Amit Weberék Brüsszelben kitalálnak, azt a Tisza itthon végrehajtaná – videó

Ukrajna jelenti a legnagyobb kockázatot

A politikus figyelmeztetett: a tervek között szerepel a vétójog elvétele és a minősített többségi döntések körének kiterjesztése, ami gyakorlatilag megszüntetné a nemzetállamok beleszólását a közös uniós ügyekbe. Emellett felmerült az EU katonai szövetséggé alakítása is, sőt olyan kötelezettségekkel, amelyek még a NATO-nál is szigorúbbak lennének. A legnagyobb kockázat Ukrajna gyors uniós felvétele.

Ha Ukrajnát felveszik az EU-ba, akkor ez a konfliktus automatikusan egész Európát belerángathatja a háborúba

– szögezte le a parlamenti államtitkár. Elmondása szerint nem véletlen, hogy a Politico is arról írt, az Európai Néppárt célja, hogy többé senki – sem Magyarország, sem más szuverén állam – ne tudja megállítani Brüsszel döntéseit. A törésvonal továbbra is világos: 

Míg Brüsszel és szövetségesei háborút, pénzszórást és jogelvonást akarnak, addig Magyarország a béke és a szuverenitás mellett áll ki. 

Ezért kell most is határozottan kiállni a nemzeti érdekekért.

