Az Európai Néppárt zárt ajtók mögött dönt – rólunk

A zágrábi találkozón az Európai Néppárt vezetői a nyilvánosság kizárásával egyeztettek Európa jövőjéről. A megbeszélésen részt vett Manfred Weber, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen és Donald Tusk is, miközben a Tisza Párt vezetői még a csoportképen sem jelentek meg.

Az Európai Néppárt vezetői zárt ajtók mögött ültek le tárgyalni (Forrás: X/Manfred Weber)

Háború és pénzszórás: ez az irány

A zárt ajtók mögött teljes egyetértés volt abban, hogy folytatni kell a háborút, és még több pénzt és fegyvert kell küldeni Ukrajnának. A tárgyalások üzenete szerint Brüsszel nem lassítana, hanem tovább mélyítené az elköteleződést, függetlenül a tagállamok eltérő érdekeitől.

Zsigmond Barna Pál szerint mindez nem békepolitika, hanem tudatos háborús irány:

Brüsszel dönt – a tagállamok pedig fizetnek és végrehajtanak”

– fogalmazott közösségi oldalán.