Az évértékelőt próbálják utánozni ellenzéki oldalon, elmondjuk, miért nem megy

Orbán Viktor ma 11 órakor tartja az évértékelő beszédét, mely műfajt ő honosított meg Magyarországon, majd a mindenkori ellenzék lemásolta – írta Deák Dániel elemző szombaton Facebook oldalán.

Az ellenzék csak próbálja utolérni a miniszterelnököt az évértékelők terén is.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A XXI. század Intézet vezető elemzője a miniszterelnöki évértékelővel kapcsolatban visszatekintést adott a kezdetekre és párhuzamba állította a baloldali próbálkozásokkal.

Az első évértékelő: sokan idegenkedve fogadták

Orbán Viktor 1999. február 4-én értékelte először az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédjeihez hasonlóan a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére az ország állapotát és a kormánya előtt álló jövőbeli kihívásokat a Pesti Vígadóban.

Deák Dániel ezzel kapcsolatban megjegyezte: a Magyarországon addig teljesen szokatlan műfajt akkoriban sokan idegenkedve fogadták, hiszen