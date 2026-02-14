Az évértékelőt próbálják utánozni ellenzéki oldalon, elmondjuk, miért nem megy

Orbán Viktor ma 11 órakor tartja az évértékelő beszédét, mely műfajt ő honosított meg Magyarországon, majd a mindenkori ellenzék lemásolta – írta Deák Dániel elemző szombaton Facebook oldalán.
A XXI. század Intézet vezető elemzője a miniszterelnöki évértékelővel kapcsolatban visszatekintést adott a kezdetekre és párhuzamba állította a baloldali próbálkozásokkal.
Az első évértékelő: sokan idegenkedve fogadták
Orbán Viktor 1999. február 4-én értékelte először az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédjeihez hasonlóan a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére az ország állapotát és a kormánya előtt álló jövőbeli kihívásokat a Pesti Vígadóban.
Deák Dániel ezzel kapcsolatban megjegyezte: a Magyarországon addig teljesen szokatlan műfajt akkoriban sokan idegenkedve fogadták, hiszen
ő volt az első olyan magyar miniszterelnök, aki nem az Országgyűlésben, hanem egy külső helyszínen, a saját politikai közösségének társaságában értékelte az ország elmúlt egy évét.
Ezek az országértékelőnek is nevezett beszédek kiemelt szerepet játszanak abban, hogy Orbán Viktor olyan politikussá vált a magyar közéletben, akinek sikerül a napi aktuálpolitikai viták szintje fölött álló, nagyobb távlatokon átívelő gondolatokat megfogalmaznia – hívta fel a figyelmet Deák, azt is hozzátéve, hogy
az akkori balliberális politikusok élesen kritizálták a miniszterelnököt az új politikai műfaj megteremtése miatt, mára ugyanakkor a baloldalon ezt is lemásolták, így Magyar Péter is utánozza Orbán Viktort.”
Azt is megállapítja rövid elemzésében Deák, hogy az ellenzéki politikusok nem törekednek Orbán Viktorhoz hasonlóan nagyívű, az aktuálpolitikai csatározásokon felülemelkedő beszédet tartani, sokkal inkább a napi belpolitikai helyzetre reflektálnak, az azokban elhangzó kijelentések pedig nem nevezhetőek hosszútávúnak.
A korábbi évértékelő beszédeiben a miniszterelnök olyan fontos jelentőségű kormányzati lépéseket jelentett be, amelyek meghatározzák az életünket:
- a 13. havi nyugdíjat,
- a 25 év alatti fiatalok adómentességét
- a családvédelmi intézkedéseket,
- az adócsökkentési programokat”
– tette hozzá.