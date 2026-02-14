Képeken az évértékelőn részt vett hírességek

Hírlevél
Ahogy arról már beszámoltunk, a Várkert Bazárban mondott beszédet Orbán Viktor szombaton. Az évértékelőn több híresség is megjelent, őket mutatjuk galériánkban.
hírességképekenÉvértékelő 2026

Többek közt Szabó Zsófi, Curtis, Pityinger László (Dopeman), Szőke András és Csisztu Zsuzsanna Zenóbia televíziós műsorvezető is megjelentek az évértékelőn.

Galéria: Képeken a miniszterelnöki évértékelő a Várkert Bazárból
1/30
Miniszterelnöki évértékelő a Várkert Bazárból

 

