Az évértékelő műsora – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalók előadásait lapunk hasábjain is követheti. A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, először 1999 februárjában tartott ilyen átfogó előadást a Vigadóban. Cikkünk frissül.
Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.
Évértékelő 2026 – a felvezető műsor
