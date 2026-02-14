Hírlevél
Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

Zelenszkij elküldte melegebb éghajlatra Trumpot – totálisan megőrült az ukrán vezér

Az évértékelő műsora – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalók előadásait lapunk hasábjain is követheti. A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, először 1999 februárjában tartott ilyen átfogó előadást a Vigadóban. Cikkünk frissül.
Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.

Orbán Viktor miniszterelnök közös fényképet készít résztvevőkkel évértékelő beszéde után a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök résztvevőkkel fotózkodik az évértékelő beszéde után a Várkert Bazárban, 2025. február 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Évértékelő 2026 – a felvezető műsor

Orbán Viktor beszéde előtt a műsorban felszólalók előadásait lapunk hasábjain is követheti.

 

Cikkünk frissül…

 

