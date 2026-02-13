Kiszelly Zoltán: Orbán Viktornak mindig van víziója, és a magyar nemzeti érdekek vezérlik

Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy pártjával kormányon van-e vagy ellenzékben, neki mindig van mondanivalója, amely sok magyar embert megragad – fejtette ki Kiszelly Zoltán a miniszterelnök évértékelő beszédét megelőzően az Origónak.
A kezdetektől fogva a nagy elődök nyomában
A politikai elemzési igazgató elmondta, hogy a miniszterelnök 1999-ben kezdte meg évértékelő beszédei sorát, így idén már 27. alkalommal hallhatunk tőle mind Magyarország, mind Európa vonatkozásában olyan gondolatokat, amivel
a magyarok számára mindig egy víziót és alternatívát kínál, ami a társadalom nagy többségének érdekével találkozik.
Kiszelly Zoltán kiemelte, nem véletlen a forma és az első helyszín, a Pesti Vigadó sem, hiszen Tisza István 1910 februárjában szintén a Vigadóban tartotta a nagy beszédét a Nemzeti Társaskörök Országos Értekezletén, amiből megalakult a Nemzeti Munkapárt, a dualizmus utolsó nagy kormánypártja.
Az évértékelővel is másolják Orbán Viktort a politikai ellenfelek
Az elmúlt évtizedekben láthatjuk, hogy Orbán Viktor évértékelő beszédét elkezdték másolni a baloldali, ellenzéki politikusok is. Ez azonban Kiszelly szerint nem vált be nekik, mivel inkább a formaságokra koncentráltak a tartalom helyett. A volt kormányfők és pártvezetők közül Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, Vona Gábor, Dobrev Klára és Magyar Péter is próbálkozott „országértékelővel”, de egytől egyig felsültek.
Orbán Viktor annyiban tér el tőlük, hogy mindig van mondanivalója, mert van egy víziója. A kormányfő a magyarok számára mindig egy alternatívát, víziót kínál, míg az ellenzéki politikusoknál meg nem látunk ilyen távlatosságot. Ők a globalista politikát kell, hogy eladják, és kötelező gyakorlatként elmondott beszédeikkel másolják a miniszterelnököt”
– fogalmazott az elemzési igazgató.
A magyar emberek a Bokros-csomaggal, meg a Gyurcsány–Bajnai-csomaggal már rájöttek arra, hogy mindegy, hogy mit mond a globalista elit aktuális hazai képviselője és mindegy, mit ígérnek meg, az a többség számára megszorítást és életszínvonal-romlást hoz, és csak egy szűk kisebbségnek, a rendszerváltás nyerteseinek, illetve a globalista multicégeknek lesz jó – világított rá.
Meg kell mutatni: a világ, amiben élünk, nem magától értetődő
Kiszelly Zoltán szerint a szombati évértékelőn a miniszterelnök várhatóan az áprilisi választás tétjét, annak belföldi és külpolitikai vonatkozásait vázolja fel. A külpolitikában – folytatta – két ellentétes álláspont vív egymással, amely szerint
a brüsszeli globalista politikusok még nagyobb ukrajnai háborúra készülnek, míg a magyar kormány, Donald Trump elnök és a világ kétharmada inkább lezárná a háborút”
– mutatott rá Kiszelly.
Hazai vonatkozásban az elemző szerint kulcskérdés lesz, hogy Magyarország vissza akar-e térni a 2010 előtti világba, amikor
- a multi cégek határozták meg Magyarországon a gazdaságot,
- kiszivattyúzták a pénzt az országból,
- az uniós támogatások postafordultával mentek vissza Nyugat-Európába,
- a magyar cégeket 120-180 napra fizették ki, és a multicégek jártak jól,
- a szegényekre hivatkozva kopasztották meg a középosztályt, devizahitelekbe kényszerítették az embereket, cégeket és önkormányzatokat.
Ez az a világ, amely a multiktól érkező politikusokkal, köztük Orbán Anitával, Kapitány Istvánnal és Kármán Andrással visszatérne – hívta fel a figyelmet.
A 2026-os évértékelővel kapcsolatban az elemzési igazgató hozzátette, a választás előtt
a miniszterelnök rendszerint megragadja az alkalmat arra, hogy felhívja a figyelmet: a világ, amiben élünk, nem magától értetődő.
Tervezett, előrelátó politika és komoly döntések kellettek ahhoz, hogy elmondhassuk: Magyarországon ma nincsenek migránsok, hogy van minden háztartásra kiterjedő rezsicsökkentés, hogy van olcsó energia, és emiatt jönnek az országba a munkahelyek. Mindez azért van, mert a jobbközép, patrióta kormány politikája ezt garantálja – ez azonban egy rossz választással megváltozhat.
Ezért mondjuk: Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz!
Kiszelly Zoltán úgy véli, Orbán Viktor rájött arra, hogy Magyarországot úgy kell sikeressé tenni, ahogy az 1867-es kiegyezés után történt. Vagyis
a magyar nemzeti érdeket hogyan lehet úgy képviselni, hogy a nyugati integráció része legyünk, ugyanakkor az a magyaroknak perspektivikusan is jó legyen.
A magyar nemzeti érdek hathatós és akár konfliktusok árán megvalósuló képviselete – ami közel áll a többi európai nemzet érdekéhez – mintaként szolgál a többi európai nemzetnek, hiszen Európa még mindig nemzetállamokból áll. Ami a tömeges illegális migráció korlátozásánál már Trump elnök Amerikája esetében is beigazolódott, az az elhibázott brüsszeli szankciók megkérdőjelezésénél vagy a háború és a béke kérdésénél is kezd többségi állásponttá átfordulni az európai emberek között.
Ezért látjuk, hogy Orbán Viktornak igaza lesz meghatározó nemzetközi kérdésekben is, még ha a döntések helyességét olykor csak késéssel igazolja is vissza a világpolitika és a globalista mainstream
– állapította meg Kiszelly Zoltán.