Kiszelly Zoltán: Orbán Viktornak mindig van víziója, és a magyar nemzeti érdekek vezérlik

Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy pártjával kormányon van-e vagy ellenzékben, neki mindig van mondanivalója, amely sok magyar embert megragad – fejtette ki Kiszelly Zoltán a miniszterelnök évértékelő beszédét megelőzően az Origónak.



Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen (Fotó: MKF)

A miniszterelnök hagyományos évértékelő beszéde előtt Kiszelly Zoltán politológust kérdeztük arról, várhatóan miről hallhatunk Orbán Viktortól szombaton

A kezdetektől fogva a nagy elődök nyomában

A politikai elemzési igazgató elmondta, hogy a miniszterelnök 1999-ben kezdte meg évértékelő beszédei sorát, így idén már 27. alkalommal hallhatunk tőle mind Magyarország, mind Európa vonatkozásában olyan gondolatokat, amivel

a magyarok számára mindig egy víziót és alternatívát kínál, ami a társadalom nagy többségének érdekével találkozik.

Kiszelly Zoltán kiemelte, nem véletlen a forma és az első helyszín, a Pesti Vigadó sem, hiszen Tisza István 1910 februárjában szintén a Vigadóban tartotta a nagy beszédét a Nemzeti Társaskörök Országos Értekezletén, amiből megalakult a Nemzeti Munkapárt, a dualizmus utolsó nagy kormánypártja.

Az évértékelővel is másolják Orbán Viktort a politikai ellenfelek

Az elmúlt évtizedekben láthatjuk, hogy Orbán Viktor évértékelő beszédét elkezdték másolni a baloldali, ellenzéki politikusok is. Ez azonban Kiszelly szerint nem vált be nekik, mivel inkább a formaságokra koncentráltak a tartalom helyett. A volt kormányfők és pártvezetők közül Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, Vona Gábor, Dobrev Klára és Magyar Péter is próbálkozott „országértékelővel”, de egytől egyig felsültek.

Orbán Viktor annyiban tér el tőlük, hogy mindig van mondanivalója, mert van egy víziója. A kormányfő a magyarok számára mindig egy alternatívát, víziót kínál, míg az ellenzéki politikusoknál meg nem látunk ilyen távlatosságot. Ők a globalista politikát kell, hogy eladják, és kötelező gyakorlatként elmondott beszédeikkel másolják a miniszterelnököt”

– fogalmazott az elemzési igazgató.

Orbán Viktor miniszterelnök résztvevőkkel fotózkodik az évértékelő beszéde után a Várkert Bazárban, 2025. február 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A magyar emberek a Bokros-csomaggal, meg a Gyurcsány–Bajnai-csomaggal már rájöttek arra, hogy mindegy, hogy mit mond a globalista elit aktuális hazai képviselője és mindegy, mit ígérnek meg, az a többség számára megszorítást és életszínvonal-romlást hoz, és csak egy szűk kisebbségnek, a rendszerváltás nyerteseinek, illetve a globalista multicégeknek lesz jó – világított rá.