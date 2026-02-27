A Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményt adott ki az ellen tiltakozva, hogy a Meta egyik napról a másikra korlátozta a kisalfold.hu, a bama.hu és a szon.hu Facebook oldalainak elérhetőségét.

Közleményben tiltakozott a Magyar Nemzeti Médiaszövetség amiatt, hogy a Meta indoklás nélkül megszüntette három vidéki hírportál Facebook-oldalának elérhetőségét. A szervezet szerint a Facebook oldalakat érintő döntés súlyosan sérti a sajtószabadságot, és akár a választási kampányba való beavatkozásként is értelmezhető. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Médiaszövetség szerint a háborús fenyegetésekről szóló tartalmak korlátozás a Facebook oldalakon egyoldalú politikai szerepvállalás lenne

A Médiaszövetség megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a lépést, és szolidaritását fejezte ki az érintett szerkesztőségek munkatársaival.

A Meta által közölt indoklás – miszerint az oldalak „nem feleltek meg a közösségi alapelveknek” – a szervezet szerint nem tekinthető érdemi magyarázatnak. A szövetség hangsúlyozza: a képernyőfotókon szereplő általános hivatkozás nem ad konkrét tájékoztatást arról, milyen tartalom miatt történt a korlátozás.

A közlemény kitér arra is, hogy egyes balliberális hírportálok – például a 24.hu – háttér információkra hivatkozva arról írtak, hogy egy Reddit-bejegyzés alapján „felhasználói bejelentés” miatt válhatott elérhetetlenné az egyik oldal, mégpedig úgymond háborús fenyegetések megjelenítése miatt. A Médiaszövetség szerint ugyanakkor a Meta hivatalos értesítésében ilyen indok nem szerepel, ezért „enyhén szólva is gyanús” a részletek ismerete a baloldali lap részéről.

A szervezet úgy véli: amennyiben valóban a háborús fenyegetésekről szóló tartalmak miatt történt a korlátozás, az azt jelentené, hogy a Meta a választási kampányban nem enged teret az ilyen témájú híreknek. Álláspontjuk szerint ez a közösségi platform részéről politikai szerepvállalásnak minősülne, ami nem elfogadható.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség támogatja az érintett szerkesztőségek fellebbezését, és reményét fejezte ki, hogy a Facebook-oldalak mielőbb visszaállnak. Emellett a Médiaszövetség arra kérte a magyar szerkesztőségeket és olvasókat, hogy a sajtószabadság melletti kiállás jegyében keressék fel és támogassák az érintett hírportálokat, és minél többen csatlakozzanak a szolidaritási felhíváshoz.