A Facebook is beszállt a választási kampányba, sorra kapcsolja le a jobboldali megyei lapok oldalait

Elérhetetlenné vált a Mediaworks által kiadott több megyei lap Facebook-oldala pénteken. Egy pénteki Reddit-bejegyzés szerint felhasználói bejelentés miatt válhatott elérhetetlenné a Bama.hu Baranya vármegyei hírportál Facebook-oldala. Később a Mediaworks két másik kiadványának, a Kisalföld.hu-nak és a Szabolcs Online-nak a Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.
Mindezek alapján megállapítható, hogy
a Facebook egyértelműen beszállt a magyar országgyűlési választási kampányba a balliberális ellenzék (azaz például a Tisza Párt) oldalán.
Sajtóinformációk szerint a háborús hírek megjelenítése miatt kapott bejelentést a Facebook, amit az anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként értékelt.
A Facebook tehát jól láthatóan nem akarja, hogy az emberek értesüljenek a háborús fenyegetésről.
Mint köztudott, Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, korábban a Meta jogtanácsosa volt Londonban.
Magyar Péter krábban a Fidesz által közzétett háborúellenes videót akarta letiltatni, amely egy kislány és a háborúban kivégzett édesapja történetén keresztül mutatja be a front brutalitását. A Tisza Párt vezére a felvétel eltávolítását követelte, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról adott tájékoztatást, hogy a videó a háború rideg valóságát ábrázolja.
A Bama.hu Facebook-oldala visszatért
A Facebook nemrég ismét elérhetővé tette a Bama.hu közösségi oldalát, azonban egyelőre a többi, korábban letiltott oldal továbbra sem érhető el az olvasók és a felhasználók számára.