Zelenszkij felhívta Ficót – itt az ukrán ajánlat

A Facebook is beszállt a választási kampányba, sorra kapcsolja le a jobboldali megyei lapok oldalait

A Facebook is beszállt a választási kampányba, sorra kapcsolja le a jobboldali megyei lapok oldalait

Több jobboldali, vármegyei hírportál Facebook-fiókját letiltotta pénteken a közösségi platform anyacége, a Meta a saját közösségi alapelveinek megsértésére hivatkozva. Előbb a Baranya vármegyei Bama.hu, majd a Mediaworks kiadó két másik lapja, a Kisalföld.hu és a Szabolcs Online Facebook-oldala is elérhetetlenné vált. A közösségi platform ezzel alig burkoltan beavatkozik a választási kampányba.
Elérhetetlenné vált a Mediaworks által kiadott több megyei lap Facebook-oldala pénteken. Egy pénteki Reddit-bejegyzés szerint felhasználói bejelentés miatt válhatott elérhetetlenné a Bama.hu Baranya vármegyei hírportál Facebook-oldala. Később a Mediaworks két másik kiadványának, a Kisalföld.hu-nak és a Szabolcs Online-nak a Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.

Facebook
Facebook

Mindezek alapján megállapítható, hogy 

a Facebook egyértelműen beszállt a magyar országgyűlési választási kampányba a balliberális ellenzék (azaz például a Tisza Párt) oldalán. 

Sajtóinformációk szerint a háborús hírek megjelenítése miatt kapott bejelentést a Facebook, amit az anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként értékelt.

A Facebook tehát jól láthatóan nem akarja, hogy az emberek értesüljenek a háborús fenyegetésről.

Mint köztudott, Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, korábban a Meta jogtanácsosa volt Londonban.

Magyar Péter krábban a Fidesz által közzétett háborúellenes videót akarta letiltatni, amely egy kislány és a háborúban kivégzett édesapja történetén keresztül mutatja be a front brutalitását. A Tisza Párt vezére a felvétel eltávolítását követelte, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról adott tájékoztatást, hogy a videó a háború rideg valóságát ábrázolja.

A Bama.hu Facebook-oldala visszatért

A Facebook nemrég ismét elérhetővé tette a Bama.hu közösségi oldalát, azonban egyelőre a többi, korábban letiltott oldal továbbra sem érhető el az olvasók és a felhasználók számára.

 

Cenzúrát hirdetett a közösségi médiában a Tisza Párt? Elhallgattatnák az igazságot

 

 

