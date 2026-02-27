A Facebook is beszállt a választási kampányba, sorra kapcsolja le a jobboldali megyei lapok oldalait

Elérhetetlenné vált a Mediaworks által kiadott több megyei lap Facebook-oldala pénteken. Egy pénteki Reddit-bejegyzés szerint felhasználói bejelentés miatt válhatott elérhetetlenné a Bama.hu Baranya vármegyei hírportál Facebook-oldala. Később a Mediaworks két másik kiadványának, a Kisalföld.hu-nak és a Szabolcs Online-nak a Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.

Facebook

Mindezek alapján megállapítható, hogy

a Facebook egyértelműen beszállt a magyar országgyűlési választási kampányba a balliberális ellenzék (azaz például a Tisza Párt) oldalán.

Sajtóinformációk szerint a háborús hírek megjelenítése miatt kapott bejelentést a Facebook, amit az anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként értékelt.

A Facebook tehát jól láthatóan nem akarja, hogy az emberek értesüljenek a háborús fenyegetésről.

Mint köztudott, Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, korábban a Meta jogtanácsosa volt Londonban.

Magyar Péter krábban a Fidesz által közzétett háborúellenes videót akarta letiltatni, amely egy kislány és a háborúban kivégzett édesapja történetén keresztül mutatja be a front brutalitását. A Tisza Párt vezére a felvétel eltávolítását követelte, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról adott tájékoztatást, hogy a videó a háború rideg valóságát ábrázolja.