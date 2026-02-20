Hírlevél
Mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: megkezdődik a nemzeti reptér és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése. Az új ferihegyi épületkomplexum ünnepélyes alapkőletételére pénteken kerül sor, ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Cikkünk frissül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai repülésfejlesztési beruházása valósul meg Ferihegyen. A fejlesztés hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, valamint az egyre növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.

75 éves a Ferihegyi repülőtér, Ferihegyi repülőtér, Ferihegyirepülőtér, repülőtér, Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy,
Ferihegyi (ma Liszt Ferenc) repülőtér, munkaszolgálatos földmérő, háttérben az épülő nagyhangár, 1944
Fotó: Fortepan / A R / Fortepan / A R

A miniszterelnök washingtoni útját követően már Budapesten van, pénteken a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésének alapkövét teszik le.

Ferihegy 3: elstartol a fejlesztés

Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését, amelyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy

első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el, amelynek alapkőletételét idén márciusra tervezték. Jó hír, hogy erre tavaszig sem kell várni, most elstartolhat az új repülőtéri terminál építése.

A miniszterelnök az egymilliárd eurós repülőtéri fejlesztés alapkőletétele alkalmából elmondta, sok üzletet kötött már a magyar kormány nevében, azonban

a legjobb üzlet az volt, amit a Vinci-vel kötöttek.

Nem csak azért, mert

ez nyitotta meg az utat, hogy visszaszerezzük Magyarország egyetlen nemzetközi repterét,

hanem azért is, mert ezzel kerültük el azt a csapdát, amit az állami tulajdon gyakorta magával hoz, hogy olyan dologgal foglalkozzunk, amihez nem értünk.

Orbán Viktor: Ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét

A miniszterelnök alig több mint másfél napot követően újra Budapesten van. Orbán Viktor washingtoni útját követően – ahol Donald Trump és több más ország vezetőjével közösen tartották a Béketanács ülését – a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Ferihegy 3-as terminál építésének alapkövét rakják le.

 

