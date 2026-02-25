Több fontos választókerületben is jelentős a Fidesz előnye

A Mandiner beszámolója szerint számos helyen teljesen más, a Fidesz számára kedvező eredmény várható, ahhoz képest, mint amiben az ellenzék reménykedik.

A Mandiner információi alapján több olyan körzet sem tűnik billegőnek, amelyet az ellenzéki elemzők korábban annak próbáltak beállítani. A friss adatok szerint több fontos helyen is magabiztos előnnyel vezet a Fidesz. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Mandiner információi alapján több fontos körzetben is jelentős a Fidesz előnye

A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és térsége) stabil kormánypárti vezetés látszik. Ha most vasárnap lennének a választások, a megkérdezettek 42 százaléka a Fidesz–KDNP-re voksolna, míg 32 százalék a Tisza Párt-ra. A Mi Hazánk 8 százalékon áll, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2-2 százalékot kapna. A bizonytalanok aránya 8 százalék, további 5 százalék nem válaszolt. A körzetben kedden fórumot tartott Magyar Péter, ugyanakkor az adatok alapján Baja nem számít klasszikus csatatér-körzetnek.

Még nagyobb különbség rajzolódik ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke). Itt a Fidesz–KDNP 53 százalékon áll, míg a Tisza 27 százalékon, ami közel 30 százalékpontos előnyt jelent a kormánypártok javára. A Mi Hazánk 4, a DK és a Kutyapárt 2-2 százalékot kapna, a Jobbik 1 százalékon áll. A bizonytalanok és a válaszmegtagadók aránya egyaránt 5-5 százalék. A körzetben Seszták Miklós indul.

A harmadik vizsgált választókerület a Veszprém vármegyei 4-es számú körzet (Pápa és térsége), amelyről korábban több ellenzéki elemző azt állította, hogy billegő. A friss adatok azonban más képet mutatnak: a Fidesz–KDNP 48 százalékon áll, míg a Tisza 26 százalékon. A Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció 4-4, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékot kapna. A bizonytalanok aránya 12 százalék, 3 százalék nem válaszolt. Ebben a körzetben Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár indul, akinek körzetét egyes politológusok szoros versenyűnek nevezték, a most ismertté vált számok azonban több mint húsz százalékpontos kormánypárti előnyt jeleznek.