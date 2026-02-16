Választás 2026: Orbán Viktor értékeli a kormánypártok jelöltjeit – kövesse nálunk élőben!

A kormánypártok ma 15:30-tól mutatják be a 2026. évi országgyűlési képviselő-választás országos listáját. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. Az Origo az eseményről élő szöveges tudósítás formájában számol be, cikkünk frissül.

Orbán Viktor és a Fidesz képviselőjelöltjei a párt országos kongresszusán a Hungexpón, 2026. január 10-én (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a 31. kongresszusán, a budapesti Hungexpón, jelentette be a 2026-os országgyűlési választáson induló egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeiket, és közzétették a jelöltek listáját. A kormánypárt listája tapasztalt politikusok és új indulók neveit egyaránt tartalmazza. A teljes listát ITT tekintheti meg.