Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Ma ülésezett a Fidesz országos választmánya, ahol bemutatták a Fidesz–KDNP országos listáját a 2026-os, április 12-i választásokra. Ezzel véglegessé vált a kormánypártok kerete a választásra, miután az egyéni választókerületi jelölteket már a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson ismertették.

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta a választmány döntése után, hogy milyen politikai feltételei voltak annak, hogy valaki rákerüljön a Fidesz–KDNP listájára. Úgy jellemezte a névsort, hogy szélesen képviseli a magyar társadalmat, biztos támasza, jó hátországa lehet egy következő nemzeti kormánynak.