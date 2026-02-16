Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Ma ülésezett a Fidesz országos választmánya, ahol bemutatták a Fidesz–KDNP országos listáját a 2026-os, április 12-i választásokra. Ezzel véglegessé vált a kormánypártok kerete a választásra, miután az egyéni választókerületi jelölteket már a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson ismertették.
Orbán Viktor miniszterelnök elmondta a választmány döntése után, hogy milyen politikai feltételei voltak annak, hogy valaki rákerüljön a Fidesz–KDNP listájára. Úgy jellemezte a névsort, hogy szélesen képviseli a magyar társadalmat, biztos támasza, jó hátországa lehet egy következő nemzeti kormánynak.
A Fidesz honlapján pedig közben meg is jelentek a konkrét nevek. A választáson 93 listás helyet osztanak ki, ezért ennyi jelöltet hirdetett ki most a Fidesz–KDNP.
A Fidesz–KDNP országos listája a 2026-os országgyűlési választásra
1. Orbán Viktor
2. Semjén Zsolt
3. Kövér László
4. Gál Kinga
5. Szentkirályi Alexandra
6. Kubatov Gábor
7. Kósa Lajos
8. Németh Szilárd
9. Kocsis Máté
10. Latorczai János
11. Lezsák Sándor
12. Jakab István
13. Papp Zsolt György
14. Mohácsy István
15. Sztojka Attila
16. Tapolczai Gergely
17. Németh Zsolt
18. Selmeczi Gabriella
19. Szijjártó Péter
20. Lázár János
21. Orbán Balázs
22. Simicskó István
23. Rogán Antal
24. Gulyás Gergely
25. Bóka János
26. Hidvéghi Balázs
27. Molnár Ágnes
28. Kárpátiné Juhász Hajnalka
29. Rétvári Bence
30. Bánki Erik
31. Demeter András
32. Nacsa Lőrinc
33. Kovács Zsolt
34. Földesi Gyula
35. Balla György
36. Menczer Tamás
37. Héjj Dávid
38. Latorczai Csaba
39. Soltész Miklós
40. Budai Gyula
41. Nyitrai Zsolt
42. Zsigmond Barna
43. Farkas Örs
44. Vejkey Imre
45. Hollik István
46. Lezsák Anna
47. Németh Balázs
48. Vitályos Eszter
49. Tuzson Bence
50. Nagy István
51. Hankó Balázs
52. Fazekas Sándor
53. Mátrai Márta
54. Fónagy János
55. Tiba István
56. Tasó László
57. Kontrát Károly
58. Illés Boglárka
59. Kállai Mária
60. Farkas Sándor
61. Halász János
62. Pósán László
63. Bartos Mónika
64. Nagy János
65. Ibolya Csenge
66. Szabó Tünde
67. Kara Ákos
68. Erdős Norbert
69. Szatmáry Kristóf
70. Simon Miklós
71. Bodó Sándor
72. Kovács Sándor
73. Barcza Attila
74. Szilasi Gábor
75. Bánné dr. Gál Boglárka
76. Gyopáros Alpár
77. Seszták Miklós
78. Tállai András
79. Ágh Péter
80. Csuzda Gábor
81. Tilki Attila
82. Takács Árpád
83. Czirbus Gábor
84. Máthé Zsuzsa
85. Csöbör Katalin
86. Mészáros Lajos
87. Koncz Zsófia
88. Hollósy András
89. Azbej Trisztán
90. F. Kovács Sándor
91. Vitányi István József
92. Bólya Boglárka
93. Varga-Bajusz Veronika