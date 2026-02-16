Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Hírlevél
Döntött a Fidesz országos választmánya, így már nyilvános a Fidesz–KDNP választási listájának első 93 neve.
Ma ülésezett a Fidesz országos választmánya, ahol bemutatták a Fidesz–KDNP országos listáját a 2026-os, április 12-i választásokra. Ezzel véglegessé vált a kormánypártok kerete a választásra, miután az egyéni választókerületi jelölteket már a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson ismertették. 

 

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta a választmány döntése után, hogy milyen politikai feltételei voltak annak, hogy valaki rákerüljön a Fidesz–KDNP listájára. Úgy jellemezte a névsort, hogy szélesen képviseli a magyar társadalmat, biztos támasza, jó hátországa lehet egy következő nemzeti kormánynak. 

Orbán Viktor: Széles szövetségben fogunk győzni áprilisban

A Fidesz honlapján pedig közben meg is jelentek a konkrét nevek. A választáson 93 listás helyet osztanak ki, ezért ennyi jelöltet hirdetett ki most a Fidesz–KDNP. 

A Fidesz–KDNP országos listája a 2026-os országgyűlési választásra

1. Orbán Viktor 

2. Semjén Zsolt 

3. Kövér László 

4. Gál Kinga 

5. Szentkirályi Alexandra 

6. Kubatov Gábor 

7. Kósa Lajos 

8. Németh Szilárd 

9. Kocsis Máté 

10. Latorczai János 

11. Lezsák Sándor 

12. Jakab István 

13. Papp Zsolt György 

14. Mohácsy István 

15. Sztojka Attila 

16. Tapolczai Gergely 

17. Németh Zsolt 

18. Selmeczi Gabriella 

19. Szijjártó Péter 

20. Lázár János 

21. Orbán Balázs 

22. Simicskó István 

23. Rogán Antal 

24. Gulyás Gergely 

25. Bóka János 

26. Hidvéghi Balázs 

27. Molnár Ágnes 

28. Kárpátiné Juhász Hajnalka 

29. Rétvári Bence 

30. Bánki Erik 

31. Demeter András 

32. Nacsa Lőrinc 

33. Kovács Zsolt 

34. Földesi Gyula 

35. Balla György 

36. Menczer Tamás 

37. Héjj Dávid 

38. Latorczai Csaba 

39. Soltész Miklós 

40. Budai Gyula 

41. Nyitrai Zsolt 

42. Zsigmond Barna 

43. Farkas Örs 

44. Vejkey Imre 

45. Hollik István 

46. Lezsák Anna 

47. Németh Balázs 

48. Vitályos Eszter 

49. Tuzson Bence 

50. Nagy István 

51. Hankó Balázs 

52. Fazekas Sándor 

53. Mátrai Márta 

54. Fónagy János 

55. Tiba István 

56. Tasó László 

57. Kontrát Károly 

58. Illés Boglárka 

59. Kállai Mária 

60. Farkas Sándor 

61. Halász János 

62. Pósán László 

63. Bartos Mónika 

64. Nagy János 

65. Ibolya Csenge 

66. Szabó Tünde 

67. Kara Ákos 

68. Erdős Norbert 

69. Szatmáry Kristóf 

70. Simon Miklós 

71. Bodó Sándor 

72. Kovács Sándor 

73. Barcza Attila 

74. Szilasi Gábor 

75. Bánné dr. Gál Boglárka 

76. Gyopáros Alpár 

77. Seszták Miklós 

78. Tállai András 

79. Ágh Péter 

80. Csuzda Gábor 

81. Tilki Attila 

82. Takács Árpád 

83. Czirbus Gábor 

84. Máthé Zsuzsa 

85. Csöbör Katalin 

86. Mészáros Lajos 

87. Koncz Zsófia 

88. Hollósy András 

89. Azbej Trisztán 

90. F. Kovács Sándor 

91. Vitányi István József 

92. Bólya Boglárka 

93. Varga-Bajusz Veronika

