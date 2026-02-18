Hírlevél
Rendkívüli

Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

Választás 2026

Brutális kormánypárti előny: Sümegen már tudják, hogy a Fidesz a biztos választás

Mind listán, mind egyéniben komoly előnnyel megy neki a választásnak a Fidesz-KDNP-szövetség a választási csatatérnek számító Veszprém vármegyei 3-as körzetben. A felmérések szerint a Tisza 9 százalékkal van lemaradva a kormánypártok mögött, Navracsics Tibor előnye pedig 14 százalék Balatincz Péterrel szemben.
Választás 2026VeszprémTisza PártOrbán ViktorNavracsics Tibor

Jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok a Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ahol Orbán Viktor is fórumot tartott. Erről a miniszterelnök saját közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta, 

a január végén készült mérések szerint pártlistán 9, egyéniben pedig  14 százalékkal vezet a Fidesz-KDNP-szövetség.

Ismert, a kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt a térségben, többek közt Sümegen, ahol egyértelművé tette, 

magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. 

A Mandiner által most közzétett adatok egyértelműen alátámasztják a miniszterelnök szavait, ugyanis, mint kiderült, ha most vasárnap lennének a választások, akkor 

a veszprémi választókerületben megkérdezettek 41 százaléka szavazna a Fideszre, és mindössze 32 százalék választaná a Tiszát. 

A mérések alapján tehát

  • 41 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 32 százalék a Tiszára,
  • 8 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 2 százalék egyéb létező pártra. 
  • A választók 6 százaléka bizonytalan, 
  • míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna. 

 

Veszprém 3-as választókerületben jelenős a Fidesz előnye.

 

A felmérés kiterjedt az egyéni jelöltekre is, az eredmény szerint pedig 

  • Navracsics Tiborra (Fidesz-KDNP) 44 százalék, 
  • Balatincz Péterre (Tisza) 30 százalék, 
  • Gergelics Ádámra (Mi Hazánk) 4 százalék, 
  • Bakk Istvánra (DK) 4 százalék, 
  • Sándor Balázsra (MKKP) 1 százalék, 
  • egyéb jelöltre 3 százalék szavazna.
  • Nem tudja bizonytalan 12 százalék, 
  • nem menne el 2 százalék.
Navracsics Tibor 14 százalékkal vezet a tiszás jelölttel szemben.

 

A portál kitért arra is, hogy 

a Veszprém vármegyei 3-as választókerület egy klasszikus csatatér választókerület, ami azt jelenti, hogy ebben a körzetben mindig az a párt jelöltje nyert, amely országosan is megnyerte a választást. 

Felidézték, a 2014-es parlamenti választást Lasztovicza Jenő (Fidesz-KDNP) nyerte a szavazatok 43,14 százalékával, Navracsics Tibor most hasonló támogatottságnak örvend. 12 évvel ezelőtt Horváth József, a baloldal közös jelöltje 27,34, míg Dobó Zoltán (Jobbik) 23,49 százalékot ért el. 

 

