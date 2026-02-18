Brutális kormánypárti előny: Sümegen már tudják, hogy a Fidesz a biztos választás

Jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok a Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ahol Orbán Viktor is fórumot tartott. Erről a miniszterelnök saját közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta,

a január végén készült mérések szerint pártlistán 9, egyéniben pedig 14 százalékkal vezet a Fidesz-KDNP-szövetség.

Ismert, a kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt a térségben, többek közt Sümegen, ahol egyértelművé tette,

magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.

A Mandiner által most közzétett adatok egyértelműen alátámasztják a miniszterelnök szavait, ugyanis, mint kiderült, ha most vasárnap lennének a választások, akkor

a veszprémi választókerületben megkérdezettek 41 százaléka szavazna a Fideszre, és mindössze 32 százalék választaná a Tiszát.

A mérések alapján tehát

41 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

32 százalék a Tiszára,

8 százaléka a Mi Hazánkra,

4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

2 százalék egyéb létező pártra.

A választók 6 százaléka bizonytalan,

míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Veszprém 3-as választókerületben jelenős a Fidesz előnye.

A felmérés kiterjedt az egyéni jelöltekre is, az eredmény szerint pedig

Navracsics Tiborra (Fidesz-KDNP) 44 százalék,

Balatincz Péterre (Tisza) 30 százalék,

Gergelics Ádámra (Mi Hazánk) 4 százalék,

Bakk Istvánra (DK) 4 százalék,

Sándor Balázsra (MKKP) 1 százalék,

egyéb jelöltre 3 százalék szavazna.

Nem tudja bizonytalan 12 százalék,

nem menne el 2 százalék.

Navracsics Tibor 14 százalékkal vezet a tiszás jelölttel szemben.

A portál kitért arra is, hogy

a Veszprém vármegyei 3-as választókerület egy klasszikus csatatér választókerület, ami azt jelenti, hogy ebben a körzetben mindig az a párt jelöltje nyert, amely országosan is megnyerte a választást.

Felidézték, a 2014-es parlamenti választást Lasztovicza Jenő (Fidesz-KDNP) nyerte a szavazatok 43,14 százalékával, Navracsics Tibor most hasonló támogatottságnak örvend. 12 évvel ezelőtt Horváth József, a baloldal közös jelöltje 27,34, míg Dobó Zoltán (Jobbik) 23,49 százalékot ért el.