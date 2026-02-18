Brutális kormánypárti előny: Sümegen már tudják, hogy a Fidesz a biztos választás

Jelentős előnnyel vezetnek a kormánypártok a Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ahol Orbán Viktor is fórumot tartott. Erről a miniszterelnök saját közösségi oldalán megosztott videóban azt mondta,
a január végén készült mérések szerint pártlistán 9, egyéniben pedig 14 százalékkal vezet a Fidesz-KDNP-szövetség.
Ismert, a kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt a térségben, többek közt Sümegen, ahol egyértelművé tette,
magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.
A Mandiner által most közzétett adatok egyértelműen alátámasztják a miniszterelnök szavait, ugyanis, mint kiderült, ha most vasárnap lennének a választások, akkor
a veszprémi választókerületben megkérdezettek 41 százaléka szavazna a Fideszre, és mindössze 32 százalék választaná a Tiszát.
A mérések alapján tehát
- 41 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 32 százalék a Tiszára,
- 8 százaléka a Mi Hazánkra,
- 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 1 százaléka a Jobbikra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 2 százalék egyéb létező pártra.
- A választók 6 százaléka bizonytalan,
- míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna.
A felmérés kiterjedt az egyéni jelöltekre is, az eredmény szerint pedig
- Navracsics Tiborra (Fidesz-KDNP) 44 százalék,
- Balatincz Péterre (Tisza) 30 százalék,
- Gergelics Ádámra (Mi Hazánk) 4 százalék,
- Bakk Istvánra (DK) 4 százalék,
- Sándor Balázsra (MKKP) 1 százalék,
- egyéb jelöltre 3 százalék szavazna.
- Nem tudja bizonytalan 12 százalék,
- nem menne el 2 százalék.
A portál kitért arra is, hogy
a Veszprém vármegyei 3-as választókerület egy klasszikus csatatér választókerület, ami azt jelenti, hogy ebben a körzetben mindig az a párt jelöltje nyert, amely országosan is megnyerte a választást.
Felidézték, a 2014-es parlamenti választást Lasztovicza Jenő (Fidesz-KDNP) nyerte a szavazatok 43,14 százalékával, Navracsics Tibor most hasonló támogatottságnak örvend. 12 évvel ezelőtt Horváth József, a baloldal közös jelöltje 27,34, míg Dobó Zoltán (Jobbik) 23,49 százalékot ért el.