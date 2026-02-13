Nézőpont: Sziklaszilárd Fidesz-előny a kampány elején

A felmérés szerint a Fidesz 46, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk 7 százalékot szerezne, míg a DK 4 százalékon áll. A kutatók úgy fogalmaztak: hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális”, vagyis a kampányzaj nem írja felül a stabil pártpreferenciákat.

A Fidesz előnye továbbra is szilárd, 46 százalékon áll (Forrás: Facebook/Nézőpont Intézet)

Intenzív kampány, minimális elmozdulás

A kampány témái – a Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy épp a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések – jelentős figyelmet kaptak. A február eleji adatfelvétel alapján az erősorrend változatlan:

„Most vasárnap” a Fidesz 46 százalékot érne el, ami a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredmény lenne. A kutatás kitér arra is, hogy a kormánypártnak még 2–3 százezer inaktív szimpatizánsa lehet, akik a kampány végére mozgósíthatók.

Stabil különbség a Fidesz és a Tisza között

A Tisza támogatottsága hónapok óta 40 százalék körül alakul. Ugyanakkor a kutatás szerint szimpatizánsai már most aktívak, így a pártnak kevés mozgósítható tartaléka maradt.

A két nagy párt közötti különbséget a miniszterelnöki alkalmasság megítélése is magyarázhatja: a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját.

A Toroczkai László vezette Mi Hazánk Mozgalom 7 százalékon áll, így biztos parlamenti szereplőnek tűnik. A Demokratikus Koalíció – élén Dobrev Klára – 4 százalékon áll, ami még nem elég a bejutáshoz, de javulást jelent az előző hónapokhoz képest. A hónap vesztese a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely decemberi 5 százalékáról 3 százalékra csúszott vissza.