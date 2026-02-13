Nézőpont: Sziklaszilárd Fidesz-előny a kampány elején

A felmérés szerint a Fidesz 46, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk 7 százalékot szerezne, míg a DK 4 százalékon áll. A kutatók úgy fogalmaztak: hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális”, vagyis a kampányzaj nem írja felül a stabil pártpreferenciákat.
Intenzív kampány, minimális elmozdulás
A kampány témái – a Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy épp a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések – jelentős figyelmet kaptak. A február eleji adatfelvétel alapján az erősorrend változatlan:
„Most vasárnap” a Fidesz 46 százalékot érne el, ami a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredmény lenne. A kutatás kitér arra is, hogy a kormánypártnak még 2–3 százezer inaktív szimpatizánsa lehet, akik a kampány végére mozgósíthatók.
Stabil különbség a Fidesz és a Tisza között
A Tisza támogatottsága hónapok óta 40 százalék körül alakul. Ugyanakkor a kutatás szerint szimpatizánsai már most aktívak, így a pártnak kevés mozgósítható tartaléka maradt.
A két nagy párt közötti különbséget a miniszterelnöki alkalmasság megítélése is magyarázhatja: a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját.
A Toroczkai László vezette Mi Hazánk Mozgalom 7 százalékon áll, így biztos parlamenti szereplőnek tűnik. A Demokratikus Koalíció – élén Dobrev Klára – 4 százalékon áll, ami még nem elég a bejutáshoz, de javulást jelent az előző hónapokhoz képest. A hónap vesztese a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely decemberi 5 százalékáról 3 százalékra csúszott vissza.
A kutatás a radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal zárult, így annak esetleges hatása még nem jelenik meg az adatokban, mindez nem rendezte át a pártversenyt. Az összkép a kutatás fényében világos: a kampány hangos, a pártpreferenciák viszont makacsul stabilak. A teljes kutatási eredményt itt tekintheti meg.