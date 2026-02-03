Érkeznek a megemelt fizetések, több millió munkavállaló és gyermekes család kap magasabb összeget

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint a januári béremeléseknek köszönhetően széles körben nőnek a fizetések, több pénzt kapnak a minimálbéren és a szakmunkás-minimálbéren foglalkoztatottak is.

A minimálbér- és közszféra-béremelések, a családi adókedvezmény újabb növelése, valamint a kétgyermekes, 40 év alatti anyák SZJA-mentessége érezhetően növeli a fizetéseket, a családok jövedelmét. Fotó: MTI/Faludi Imre

A kormány célja az, hogy a következő kormányciklusban a fizetések növekedés folytatódjon

2010 óta a minimálbér 73 500 forintról 322 800 forintra emelkedett, míg a garantált bérminimum 89 500 forintról 373 200 forintra nőtt. A bruttó átlagkereset 202 ezer forintról közel 800 ezer forintra nőtt, miközben a nettó átlagkereset átlépte az 500 ezer forintot. A kormány célja, hogy a következő kormányciklusban a növekedés folytatódjon, a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot.

A kormány két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt, melynek újabb, januári 50 százalékos emelésével a gyermekes családok is még több pénzhez jutnak. Egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, azaz összesen 80 ezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a havi kedvezmény összege.

Jelentősen emelkedik a 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák nettó fizetése is, mivel januártól ők is SZJA-mentességet kaptak.

Januártól átlagosan további 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük már eléri a bruttó 950 ezer forintot. A béremelést követően a vidéki tankerületekben dolgozó pedagógusok 36 százaléka 700-800 ezer forint közötti, 32 százaléka 800-900 ezer forint közötti, míg további 32 százalékuk már 900 ezer forint feletti bérben részesül. A szakképzésben dolgozó szakoktatók bére is 10 százalékkal emelkedett, így a béremelés után a minimum bruttó fizetésük 775 500 forintra nőtt, az átlagbérük megközelíti a 890 000 forintot.

Magasabb fizetés érkezik februárban a kulturális, a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi területen dolgozókhoz is: ők 15 százalékos béremelést kaptak.

A kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése is további 15 százalékkal nőtt januártól, a tavaly szeptemberi 15 százalékos emelés után. A közszféra dolgozóinak 1 millió forintos otthontámogatás is elérhetővé vált.