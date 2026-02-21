Fókuszban a béke: magyar delegáció találkozott Leó pápával

„Találkozó a Szentatyával. A béke oldalán!” – írta közösségi oldalára feltöltött fényképéhez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amelyen Sulyok Tamás államfővel és Leó pápával látható. Mint ismeretes, a magyar köztársasági elnök négyszemközti megbeszélésen volt a Szentatyával, a központi téma pedig a béke kérdése és a a keresztény értékek védelméről volt szó.

XIV. Leó pápa és Sulyok Tamás magyar államfő (Forrás: Facebook)

Az audiencia végén az államfőhöz csatlakozott a delegációja – ennek volt tagja volt Semjén Zsolt is. Sulyok Tamás Magyarország ajándékaként egy Madonna-szobrot adott át az egyházfőnek, amely a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, Toporci Madonna néven ismert 15. századi alkotás herendi porcelánból készült hű mása.

Ez volt a második találkozó a pápa és Sulyok Tamás között, aki XIV. Leó tavaly májusi beiktatásán is részt vett a Vatikánban. Sulyok Tamás a szentszéki államtitkárságon folytatta megbeszéléseit Pietro Parolin bíborossal. A találkozón jelen volt Mihaiţa Blaj, az államközi kapcsolatokért felelős államtitkár-helyettes.