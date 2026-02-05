Hírlevél
A magyar haderő fejlesztésére ebben az évben is kiemelt hangsúlyt fektetnek.
„Újabb szerződéses és tartalékos katonák tettek esküt Magyarország védelmére! Minden elhivatott, kiképzett katonával erősebb lesz hazánk védelme! Szolgálatukhoz erőt, egészséget kívánok!” – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. 

Mintegy száz, egészen pontosan 96 honvéd tett fogadalmat szerdán a békéscsabai AB Expo épületében. Korábban Békéscsabára, Hódmezővásárhelyre, Debrecenbe és Tatára vonultak be, és teljesítették a katonai alapkiképzési programot. A többségük a jövőben szerződéses katonaként vállal szolgálatot különféle alakulatoknál, mások tartalékosok lesznek.

 

