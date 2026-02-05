„Újabb szerződéses és tartalékos katonák tettek esküt Magyarország védelmére! Minden elhivatott, kiképzett katonával erősebb lesz hazánk védelme! Szolgálatukhoz erőt, egészséget kívánok!” – írta közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Mintegy száz, egészen pontosan 96 honvéd tett fogadalmat szerdán a békéscsabai AB Expo épületében. Korábban Békéscsabára, Hódmezővásárhelyre, Debrecenbe és Tatára vonultak be, és teljesítették a katonai alapkiképzési programot. A többségük a jövőben szerződéses katonaként vállal szolgálatot különféle alakulatoknál, mások tartalékosok lesznek.