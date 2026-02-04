Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt követeli Zelenszkij az EU-tól – elő a popcornt: látványos felsülés várható

Ezt látnia kell!

Itt a döntés, ez az alkatrész hamarosan örökre eltűnik az autókról

orbán viktor

Orbán Viktor: Erősek vagyunk!

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök ezúttal országjárásának újabb állomásáról jelentkezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktororoszlányfideszlázár jánosminiszterelnök

„A Fidesz a biztos választás” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, majd újabb képeket közölt az országjárásáról. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor elkezdte országjárását, melynek első állomása Mártély volt
Fotó: Facebook/Lázár János

Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Komárom és Oroszlány volt a keddi állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök hétfőn Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!