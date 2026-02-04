Orbán Viktor: Erősek vagyunk!

„A Fidesz a biztos választás” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, majd újabb képeket közölt az országjárásáról.

Orbán Viktor elkezdte országjárását, melynek első állomása Mártély volt

Fotó: Facebook/Lázár János

Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Komárom és Oroszlány volt a keddi állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök hétfőn Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.