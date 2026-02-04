Választás 2026: a választási kérelmeket csütörtöktől lehet benyújtani

A jogszabály előírása szerint csak a szavazást megelőző 66. naptól, vagyis az idei parlamenti választás esetében február 5-től lehet ezeket a választási kérelmeket beadni a választási irodákhoz.

Egy postás a 2024-es EP-, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob a postaládába 2024. április 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A választópolgárok az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóurna-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be február 5-től a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz.

Folyamatosan benyújthatók a nemzetiségi névjegyzékbe vételre vagy abból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, a Braille-írásos szavazósablon igénylésére, a személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérelmek.