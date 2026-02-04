Választás 2026: a választási kérelmeket csütörtöktől lehet benyújtani

Hírlevél
Február 5-től, csütörtöktől lehet benyújtani a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket a választási irodáknál az április 12-ei országgyűlési választásokra, közölte honlapján a Nemzeti Választási Iroda.
A jogszabály előírása szerint csak a szavazást megelőző 66. naptól, vagyis az idei parlamenti választás esetében február 5-től lehet ezeket a választási kérelmeket beadni a választási irodákhoz.

A Magyar Posta kézbesítője az idei európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob postaládába egy budapesti társasházban 2024. április 5-én. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 3-i névjegyzéki adatok alapján megkezdte az értesítők kiküldését. MTI/Máthé Zoltán
Egy postás a 2024-es EP-, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob a postaládába 2024. április 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A választópolgárok az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóurna-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be február 5-től a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz.

Folyamatosan benyújthatók a nemzetiségi névjegyzékbe vételre vagy abból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, a Braille-írásos szavazósablon igénylésére, a személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérelmek.

A kérelmeket személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodánál lehet be nyújtani, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.

 

