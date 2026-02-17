Fontos nyilatkozatot tettek közzé, enélkül nem mindenkinek jár a rezsikedvezmény!

Hírlevél
Már elérhetőek az online rezsistop nyilatkozatok, melyet azoknak kell kitölteni, akik árammal fűtenek – hívta fel a figyelmet a kormány. A megfelelő dokumentumokat legkésőbb április végéig kell visszaküldeni.
Több felületen is elérhető már az online rezsistop nyilatkozat, melyet a januári kedvezményt igénybe vevő, árammal fűtőknek kell kitölteniük.

A kormány tájékoztatása szerint a villamosenergia-kedvezményt az MVM nyilatkozati űrlapján lehet kérni. 

Az űrlap online verziói elérhetőek az MVM Next online ügyfélszolgálatán, az MVM Next legfrissebb mobilappjában, valamint elektronikusan az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon.

Mint ismert, a rendkívül hideg időjárás miatt januárban többet kellett fűteni, ezért a kormány rezsistopot vezetett be, ami egyszeri, 30 százalékos kedvezményt jelent minden lakossági ügyfélnek, aki gázzal, távhővel vagy villamos energiával fűt. Közölték,

a gáz és a távhő után a szolgáltatók automatikusan jóváírják a kedvezményt. Akik árammal fűtenek, azoknak a kedvezményt kérni kell a szolgáltatótól.

Az Orbán Viktor által január végén bejelentett rezsistop 3,3 millió családot mentesít a szélsőségesen hideg miatti pluszteher alól. A miniszterelnök közölte, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A szokatlanul kemény hidegben a kormány gondoskodott a szükséges tűzifaellátásról és a melegedőkről, ugyanakkor 

a fagyos idő magasabb fűtésszámlát hozott, ami jelentős többletterheket ró a családokra, ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be. 

 

