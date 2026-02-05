Franciaország politikai történéseit értékelte közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál. A politikus azt írta, újabb példája látható annak, hogyan lépnek fel a patrióta politikai szereplőkkel szemben Nyugat-Európában. Bejegyzésében felidézte a Marine Le Pen ellen zajló eljárást, amelynek során a fellebbviteli perben közügyektől való eltiltást és letöltendő börtönbüntetést is kértek.

Zsigmond Barna Pál: Franciaországban már minden jobboldali hang célkeresztbe kerül (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)

Franciaország újabb tanmeséje a „demokrácia” működtetéséről

Zsigmond Barna Pál beszámolt arról is, hogy a francia hatóságok a közösségimédia-platformokkal szemben is felléptek: házkutatást tartottak a X franciaországi irodáiban, amelynek tulajdonosa Elon Musk. Az államtitkár arra is kitért, hogy a vállalat korábbi vezetőjét is beidézték az ügyben. A bejegyzésben idézte Benjamin Haddad delegált minisztert, aki azt mondta, az európai értékek és a biztonság védelme nem válhat fenyegetéssé. Az államtitkár ezzel kapcsolatban azt írta, hogy korábban nem kapott ekkora figyelmet a külföldi politikai befolyás kérdése.

Nem véletlen tehát, hogy a francia intézkedésekkel párhuzamosan a brit adatvédelmi hatóság, az Information Commissioner's Office is vizsgálatot indított a Muskhoz köthető közösségi hálózat és az xAI működésével kapcsolatban.

Bejegyzésében az államtitkár az európai intézmények szerepére is kitért, és azt írta, hogy az Európai Bizottság médiaprojektek és tényellenőrző hálózatok támogatásával, valamint pénzügyi szankciók kilátásba helyezésével próbálja befolyásolni a közbeszédet.

A Tisza megszavazna mindent, amit Weberék és a brüsszeli elit diktál nekik – ők nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek. Ők azt mondják, árad a Tisza, mi azt mondjuk, hogy bármilyen áradás csak romokat és hatalmas pusztítást hoz magával. Így áradtak korábban is a baloldali kormányok, aztán utánuk csak a romok maradtak. Ne hagyjuk, hogy ez újra megismétlődjön!”

– zárta gondolatait Zsigmond Barna Pál.